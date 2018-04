Animal se escapa del Zoológico y causa terror en vecindario

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un Tlacuache sembró terror en los vecinos de la colonia Nuevo León, tras haber mordido el dedo de un hombre que intentó capturarlo.Todo comenzó a las 11:30 de la mañana de ayer sobre el bulevar Cerralvo casi esquina con la calle Vallecillo.Vecinos comentaron que el Tlacuache escapaba de niños que lo seguían de otras calles, pero al llegar a un vehículo, se escondió en la parte del motor para no ser capturado.En el intento de sacar al marsupial del auto, Rodolfo Víctor Oblea, de 49 años, fue atacado en el dedo índice de la mano izquierda y pidieron ayuda al número de emergencias 911.Oficiales de Policía Municipal arribaron al lugar e intentaron rescatar al tlacuache pero no fue fácil.Pasaron minutos y llegaron rescatistas de Protección Civil, quienes lo intentaron atrapar pero el animal se escapó por la parte de abajo del vehículo.En ese momento, tres policías, entre ellos una mujer y paramédicos de Protección Civil, protagonizaron una persecución del marsupial ante testigos que corrían y gritaban despavoridos.El paramédico de Protección Civil lo tomó con unos guantes y los policías lo asistieron con un bastón retráctil que el tlacuache no dejaba de morder.