Pide a inconformes salir del anonimato

Elnegó paros laborales en lasy pidió salir del anonimato a elementos que declararon que los hubo.Explicó que los agentes son funcionarios públicos y es su deber dar nombres y apellidos cuando se hacen comentarios de esa índole.“Pareciera que pesa más una declaración de un funcionario público en la sombra, en el anonimato, sin dar nombre y apellido siendo funcionario público porque eso son los policías, y se les da todo el peso de una declaración o noticia”, señaló el Secretario.En rueda de prensa en las instalaciones delacompañado por elseñaló en más de una ocasión que se trató de rumores falsos, incluso calificó las declaraciones como calumnias.Como ejemplo de éstas se refirió a la de un elemento de laque aseguró que no había seguridad para él y sus compañeros en el traslado de reos de alta peligrosidad.“Todos los servicios se han cumplido desde el 26 de septiembre del 2012, en donde ha habido traslado de reos de altísima seguridad sin haberse registrado ningún tipo de incidente; sería importante conocer quién es el elemento, cuál es su turno y su función”, declaró.Niega desbandadaLas, y laal cierre de esta Administración, informó Cabeza de Vaca, y negó que los elementos deserten de la corporación.“No hay fuga de elementos, tengo en lo que va del año cuatro renuncias voluntarias.“El promedio mensual de los últimos tres meses del 2017 en las renuncias fue de 26 por mes, teniendo cuatro hasta el mes de abril no me habla de una salida en desbandada, al contrario sigue llegando más gente”, explicó.Reconoció que hay inconformes pero la institución está preparada para escuchar sus reclamos, y si son apegados a la ley normalmente quedan subsanados.“Tengo una corporación que está tranquila, trabajando, con estrés como es normal en esta labor, pero trabajando”, enfatizó.En cuanto a los homicidios de agentes de las Fuerzas de Seguridad ocurridos el fin de semana pasado, Cabeza de Vaca Appendini aseguró que es una preocupación institucional y por ello se toman medidas para la protección de los elementos.“La corporación está indignada por la muerte de sus compañeros, pero siempre están con ese alto orgullo, compromiso y responsabilidad”, dijo.Comentó que no usan chalecos caducados y que el parque vehicular está en funcionamiento y cuenta con un programa de mantenimiento.En cuanto a los salarios, dijo, el más bajo para un elemento de la, es decir sin deducciones.“Me lleva a decirle al Gobernador que su instrucción se sigue cumpliendo, que existe un buen ánimo en la corporación, que no tengo en este momento visualizado un amago de paro, que al contrario tengo elementos agradecidos con el Gobernador porque por primera vez en una Administración pública los volteó a ver con nombre, rostro, apellido y corazón”, aseguró el Secretario de Seguridad.