Piden diputados de oposición reconocer conflicto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diputados de oposición consideraron necesario que autoridades de laa reconozcan que hay un conflicto dentro de las, para que busquen soluciones.La, sostuvo que el“Hoy le toca responder al Gobierno Estatal de este tema y aquí sí no le puede echar la culpa ni al Poder Judicial, no le puede echar la culpa a la Federación, aquí no le puede echar la culpa a nadie.“Este es un problema interno que deriva de la presión tan enorme que tienen los elementos de lasderivada de las propias expectativas que este Gobierno generó sobre su programa de seguridad que está fracasando rotundamente”, dijo.Lamentó que laecurra a un tecnicismo para negar el conflicto, pues si bien no hay un paro de labores de los elementos sí hay inconformidades que se han documentado en todo el estado.“No ha sido un paro porque los elementos son responsables y saben que tiene consecuencias legales para sus empleos si llegaran al paro, y por esto haciendo uso de un tecnicismo la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato dice que no hay paro en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.“Efectivamente puede ser que no haya un paro, pero sí existen y están documentadas por diversos medios de todo el estado, sí existen las manifestaciones de inconformidad, de exigencia, de mejores condiciones”, recalcóLa legisladora llamó a autoridades de la corporación estatal a dejar de buscar culpables y a que reconozca el fracaso estratégico que han tenido en materia de seguridad.“No hay de otra, no hay para dónde hacerse, no hay para dónde voltear, es más que evidente que hay un fracaso en la política de seguridad y que las expectativas que generó este Gobierno se le están volteando en contra, porque es obvio que no las han alcanzado y que la presión que existe sobre las Fuerzas es elevadisima”, lamentó.Elcriticó la ceguera de autoridades deante los conflictos internos en la corporación estatal, por las malas condiciones en que se encuentra el equipo con el que laboran.El lunes elementos de lay otro grupo de laspararon labores por unos minutos para protestar por falta de equipo adecuado para hacer su trabajo. El jueves hicieron lo mismo agentes en Pénjamo.“Parece que elvive con una venda en los ojos, en sus propias narices hay un paro de labores por parte de los elementos de Policía y él dice que no; sí me preocupa la visión que tenga, no sé qué esté pensando, no sé cómo puede abstraerse tanto de la realidad, tiene la realidad enfrente y no es solamente el paro de los policías, las cifras que les hemos dado, los resultados en materia de seguridad”, concluyó el legislador.