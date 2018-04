Piden indígenas 'voz' en Congreso del Estado

“No la hemos tratado, pero vamos a checarlo, vamos a agarrar de donde haya las ideas y todo tipo de organizaciones para poder estar ahí”.

El originario de la comunidad de Misión de Arnedo, municipio de Victoria, en entrevista para am refirió la intención de que haya representantes directos de este sector de la población tanto en el órgano legislativo como en los municipios, “ese es el sueño”, dijo.No dejó de señalar que a raíz de la aprobación e implementación de la llamada Ley Indígena en 2011, “ya se atiende, pero que haya más atención para que la gente de las comunidades ya no batalle porque ya tendríamos esos representantes”.El líder indígena resaltó que esta posibilidad ha sido constantemente tratada en el Consejo Estatal Indígena, pues se ve como una manera de agilizar el apoyo y defensa de las comunidades autóctonas de las diferentes partes del estado.Juan Ramírez Baeza señaló que aunque ven como primera opción el tomar apoyo de un partido político para lograr esta meta, no descarta una candidatura independiente.