Acusan a monseñor de distribuir pornografía infantil

La Santa Sede ha arrestado a un alto diplomático y ex funcionario en la nunciatura de Washington acusado de poseer y distribuir pornografía infantil.había sido. El monseñor, diplomático de alto rango, ex oficial de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaria de Estado, se encontraba en el Vaticano, en el Colegio de los Penitencieros, en estado de restricción y esperando el juicio. Ahora, sin embargo,Lo que indicaría que se han reunido más pruebas en su contra.La nota del Vaticano, como siempre, es escueta., reza. El comunicado informa además de que el arresto se produce después de una investigación que ha llevado a cabo el promotor de justicia y de que “el juez instructor ha tomado la decisión sobre la base de los párrafos 3 y 5 del artículo 10, de la ley VIII de 2013”.El párrafo 3 de este artículo, según explicaba Efe en una nota, establece que aquel que, oserá sancionadoy una multa de entre 2.500 euros y 50.000. Por su parte, el punto 5 dice que la pena puede ser superior si el material “es de ingente cantidad”.El caso llega en un momento en el que arrecian sobre el Vaticano las críticas por no haber llevado la eficacia en la lucha contra la pederastia a los estándares de "tolerancia cero" que el papa Francisco prometió a su llegada, ahora hace 5 años. Especialmente después de la tormenta desatada tras las presuntas negligencias en el tratamiento de los casos de abusos a menores en Chile y la protección jurídica que, en tantas ocasiones, se ha brindado a los religiosos acusados.EE UU, según publicó AP en su momento, pidió que se levantase la inmunidad diplomática del religioso para presentar cargos, pero la Santa Sede (que no tiene tratados de extradición con ningún país), según la misma fuente, prefirió traerlo de vuelta para juzgarlo. Las autoridades canadienses, según difundió el Vaticano en su momento, no habían emitido una orden de captura para Capella. De modo que, como ha sucedido otras veces, y teniendo inmunidad diplomática, el funcionario será juzgado en la Santa Sede pese a que cometió su delito en suelo extranjero.