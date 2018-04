Esto asustó a turistas en las costas de Montevideo

Es sólo una tromba marina en estos momentos! Todo normal! pic.twitter.com/x4fKmDoaYc — caro (@cabuchalja) April 6, 2018

Así se observó la tromba marina en la rambla de Montevideo. pic.twitter.com/CFm0ng9Ubd — Gustavo Harreguy (@GustavoHarreguy) April 6, 2018

El fenómeno que se produjo en la costa de Montevideo es una Tromba Marina:. El fenómeno de hoy no presenta riesgo para la población. Si bien es parecido a un tornado en el agua pero menos intenso. La trayectoria dura minutos y no afecta la costa. pic.twitter.com/RwxHevAhZ5 — Inumet (@MeteorologiaUy) April 6, 2018

Acá representamos la tromba en los laboratorios del @IPMontevideo pic.twitter.com/s8twdjKxcP — Institut Pasteur Mvd (@IPMontevideo) April 6, 2018

El fenómeno que se produjo en la costa de Montevideo es una tromba marina, informa @MeteorologiaUy.



No presenta riesgo para la población y aunque se parece a un tornado, tiene menos intensidad. La trayectoria dura pocos minutos y no afecta la costa. pic.twitter.com/daxKBspwb9 — Telemundo (@TelemundoUY) April 6, 2018

Tromba marina frente al Buceo pic.twitter.com/94bOvT4xd7 — AntonioLacarte (@FCoveyEducacion) April 6, 2018

Tromba marina - Puerto del Buceo pic.twitter.com/JSIPMkdEqn — Pablo (@pablodmv) April 6, 2018

El Instituto Uruguayo de Meteorología explicó que el fenómeno observado en la rambla de Montevideo no presenta riesgos para la población https://t.co/zkqYiLCW9I — Portal 180 (@portal180) April 6, 2018

Bañistas que acudieron a la rambla del Buceo, en las costas de Montevideo, se alarmaron al ver una especie de ‘tornado’ en el mar. La tromba marina provocó el pánico entre los que estaban cerca al desconocer el motivo del suceso, según información publicada por el portal elobservador.com.uyEl fenómeno es similar a un tornado pero con menor intensidad y sin riesgo para la población porque no afecta la costa, esto de acuerdo a información proporcionada por el Instituto Uruguayo de Meteorología.Mario Bidegain, consultor de climatología, explicó que si bien el fenómeno "no debería provocar ningún temor en tierra", no resulta recomendable que quien esté navegando se interponga en el camino.La entrada de un frente frío que está asociado a nubes de tormenta provocó esta tromba que estuvo ocurriendo a muy pocos kilómetros de la costa y fue vista desde la rambla montevideana.