Envían 12 cuerpos a Fosa Común

Al menos 12 cuerpos fueron enterrados en la fosa común del municipio de Cortazar al no ser reclamados por familiares, todos fallecidos en hechos de violencia en la entidad.Los cuerpos pertenecen en su mayoría a hombres que fueron asesinados y abandonados en Cortazar y que no fueron reclamados en el Servicio Médico Forense, por lo que se mantienen en la fosa común aunque están catalogados en caso de que algún familiar decida reclamar sus restos dijo Claudio Jilote, Titular de Servicios Municipales.“Tenemos 12 cuerpos que no fueron reclamados en SEMEFO que nos entregan al municipio y que fueron sepultados en la fosa común, pertenecen a personas que se encontraron en el municipio pero que posiblemente ni del municipio ni del estado de Guanajuato sean “.Jilote comentó que los cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense entre 60 y 90 días en donde se cuenta con huellas dactilares, fotografías de señas particulares para que se puedan identificar en caso de ser reclamados y de no ser así son llevados a la fosa común en donde permanecerán si no llegan a reclamarlos.Y es que en el municipio de Cortazar se han registrado al menos 30 muertes en hechos de violencia en los últimos seis meses, situación que también ha llevado a que el tiempo de utilidad del panteón municipal se reduzca a menos de un año ya que en promedio se registran entre tres o cuatro muertes por semana.