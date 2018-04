Pide apoyo para dializarse

“Solicito apoyo a los ciudadanos para mi medicina, pido a las autoridades del Gobierno Municipal me presten atención, requiero bolsas para diálisis, me la están haciendo cada 4 horas, la caja trae ocho bolsas, los señores que me prestaron este cuartito no van a poder cubrir eternamente”, dijo.

Debido a que no cuenta con los recursos económicos para solventar su tratamiento de diálisis, Juan Rubén López Aguilera, de 67 años, pide apoyo a la población y a las autoridades municipales para su tratamiento.Losde unubicado en la calle Irapuato 201-A, de la colonia Santa María, leunque le realizaran ely también lea unapara que lo hiciera.Sin embargo, quien fuera ex chofer de camiones de pasajeros,ubicado en la calle Pénjamo 103, de la colonia Las Américas.El único problema, es que su domicilio no cuenta con servicio de agua para su tratamiento, ya que tiene una infracción por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) por tomarla sin permiso de la vía pública.En caso de que alguna persona quiera ayudar con tratamiento o de manera económica, se puede acercar al taller de la calle Irapuato, pues hasta ayer sólo tenía bolsas para 12 días de diálisis.