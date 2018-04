Se manifiestan médicos en Celaya #TodosSomosLuis

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alrededor de, todos pertenecientes a diferentes instituciones se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal para apoyar a sus colegas el, ya que el doctor esta preso por el cargo de "homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica".La convocatoria fue por redes sociales y es un movimiento nacional de médicos, apoyando al doctor Luis Pérez, caso que se dio en Oaxaca, donde llego un paciente accidentado, fue sometido a cirugía y antes de cualquier procedimiento el infante falleció.Por cuestiones legales el fiscal el Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del estado de Oaxaca lo acuso de asesinato.Por tal motivo, se congregaron y externaron su apoyo, declarando que todos son susceptibles ante una emergencia que cualquier paciente que llega en condiciones extrañas, puede o no tener una reacción favorable o no a un medicamento.Con pancartas que decían “No somos asesinos” los doctores comentaron que están a favor de la vida, de los procedimientos y que ante una emergencia se enfrentan a diferentes situaciones, aunado a las carencias con las que se viven.Los doctores que se manifestaron son de diferentes áreas, había pediatras, ginecólogos, cardiólogos, nefrólogos, muchos del área quirúrgica, mismos que se sienten atemorizados por que no saben si en un momento los juzguen y vayan a la cárcel por situaciones que no son completamente suyas.Ante esta situación los médicos exigen que no sean jusgados como asesinos, ya que ellos cumplen su labor pero en ocasiones por circunstancias ajenas, el paciente llega a fallecer la ley los incrimina como “probables homicidas”.El, Fiscal General del estado de Oaxaca, declaró que el; traumatólogo y la; anestesióloga, actuaron con dolo eventual al someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico en un hospital privado que no cuenta con Unidad de Terapia Intensiva; esta última considerada por el Fiscal como una medida de previsión necesaria en todo procedimiento quirúrgico por el riesgo de eventualidades, sin tomar en cuenta el tipo de cirugía al que fue sometido el paciente ni sus condiciones físicas generales. Lo anterior fue fundamento suficiente para vincular a proceso a los médicos por "homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica".Al ser publicada esta información por parte de la Fiscalía del Estado, los médicos de los diversos órdenes de atención médica a nivel nacional, nos vemos en la urgente necesidad de cuestionar al Secretario de Salud, a los Directores nacionales de las instituciones de salud públicas, a los secretarios generales de los Sindicatos de los trabajadores de la salud, a los presidentes del Colegio y la Federación Mexicana de especialidades médicas, así como a la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el fin de unificar criterios legalmente establecidos y difundir la información pertinente: ¿Cuál será el nuevo protocolo de procedimientos quirúrgicos? ¿Se modificará la clasificación de las Unidades Médicas de las Instituciones de Salud Pública? ¿Toda cirugía se efectuará exclusivamente en Unidades Médicas de Alta Especialidad y/o con Unidad de Terapia Intensiva para evitar actuar con dolo por falta de previsión, arriesgando la integridad del paciente e incurrir en un delito de orden penal? ¿Habrá modificaciones a la Norma Oficial Mexicana para la práctica de las diversas especialidades médicas?