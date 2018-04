A través de sus redes sociales, Disney Pixar dio a conocer la fecha de lanzamiento de Toy Story 4, que se espera que llegue a las salas de cine el 21 de junio de 2019.

La cuarta entrega de Toy Story, de los estudios Pixar, no dará continuidad a la historia de Woody y Buzz Lightyear, y su relación con Andy como se mostró en las tres primeras cintas, será una nueva versión de comedia romántica, informa el portal Milenio.com.

"Yo creo que esta película no es parte de la trilogía. Es una historia aparte, no es una continuación de Toy Story 3. Será una historia de amor, una comedia romántica. No se centrará en la interacción entre niños y los juguetes", explicó el presidente de Pixar, Jim Morris.