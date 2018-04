Aseguran que uno de los principales problemas es la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lorena García Casares, quien preside la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Hidalgo, exhortó a los candidatos a cargos públicos en el estado a considerar aspectos como la equidad de género y brechas salariales entre hombres y mujeres.García Casares apuntó que dichas peticiones serán incluidas en la agenda legislativa que entregará el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a los aspirantes a senadurías y a diputaciones federal o local; esto, durante mayo y junio, es decir, previo a los comicios electorales.La presidenta de AMMJE señaló que la prioridad de las mujeres empresarias es la equidad de género; argumentó que dicho aspecto impacta “en las brechas salariales (…) estamos luchando porque tengamos mejores niveles, ser más reconocidas”.La también vicepresidenta de relaciones públicas del CCE, expresó que aún existen mujeres emprendedoras que “no pueden hacer las cosas porque el marido no les permite”, expresó.De igual manera, señaló que dos de las más comunes problemáticas es que una vez que las mujeres son capacitadas, no pueden emprender su negocio; o bien, se capacitan y trabajan, pero el dinero es para su esposo, incluso “ellas se ganan un reconocimiento y el marido no les permite ir a recogerlo, es una tristeza”, finalizó.