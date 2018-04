Se solidarizaron con un médico oaxaqueño que es acusado por homicidio doloso

Médicos y ortopedistas hidalguenses se manifestaron para expresar rechazo a la criminalización de actos médicos, así como para mostrar su postura en contra de las injusticias para el desarrollo de sus actividades como gremio.

Cerca de dos mil trabajadores tanto de instituciones públicas como privadas, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de Salud de Hidalgo y el Hospital del Niño DIF, partieron de la Plaza Bicentenario con dirección a la explanada de Plaza Juárez de Pachuca.





Lo anterior, luego de que el pasado 6 de abril el ortopedista pediátrico de Oaxaca, Luis A. P. M., fue acusado de homicidio doloso por presunta negligencia médica, y, en caso de encontrase culpable, podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre los ocho y 20 años.

Los médicos hidalguenses calificaron la marcha como “una forma más digna de protestar”. Al respecto, Fernando Álvarez Chaparro, médico ortopedista del IMSS y organizador del movimiento cívico señaló estar “en contra de la búsqueda del gobierno por criminalizar el actuar médico”.

“Lo que queremos dejar en claro es que todos los médicos por más voluntad y conocimiento que tengamos a veces las reacciones de los medicamentos no son las adecuadas”, indicó.



Tal declaración, deriva en apoyo al ortopedista acusado de homicidio, quien en noviembre del 2017 operó a un menor en el estado de Oaxaca; el infante falleció durante la intervención quirúrgica.

Por tal motivo, Álvarez Chaparro refirió que no se puede tomar como dolo dichas acciones, luego de argumentar que los médicos están “dispuestos a enfrentar la justicia por alguna falta de actitud o responsabilidad en nuestra atención; sin embargo, dejar en claro que nuestro desarrollo médico no va ser en busca de un mal para el paciente”.

Asimismo, refirió que el Colegio Médico Hidalguense, que congrega a las asociaciones y colegios médicos en el estado, tienen una postura muy firme, “en que este tipo de cambios que buscan el proceder legal”.



De igual manera, puntualizó que los médicos y ortopedistas del estado realizarán las movilizaciones necesarias, “no bajar los brazos y mantenernos firmes, pendientes de cada uno de los sucesos que vayan pasando a nivel federal en cuanto se juzgue a un médico en su trabajo”.

Dicha manifestación forma parte de la jornada nacional que derivó de una convocatoria de los colegios de médicos de cada entidad.