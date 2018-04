Damián Zepeda visitó ayer Hidalgo en apoyo a los candidatos al senado y diputados federales de la coalición Por México al Frente.

Damián Zepeda Vidales, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en México, señaló que en la elección presidencial del próximo 1 de julio, la candidata independiente Margarita Zavala no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia, pues, “anda entre 4, 5 o 6 puntos porcentuales”.

Ante este panorama, pidió a los ciudadanos y militantes de otros partidos políticos a que reflexionen su voto a favor de la coalición “Por México al Frente” que abandera Ricardo Anaya Cortes.



Respecto a la decisión que tomó Zavala Gómez, de abandonar Acción Nacional para participar en los comicios presidenciales por la vía independiente, el dirigente nacional del albiazul dijo respetar su decisión.

Las declaraciones las dio durante su visita por Hidalgo, donde apoyo a los candidatos que buscan una diputación federal y senaduría por la coalición PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Comentó, además, que para la contienda electoral solo tiene posibilidades el aspirante Andrés Manuel López Obrador quien abandera Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Ricardo Anaya Cortés, candidato que busca llegar a la presidencia a través de la coalición Por México al Frente.



“El dilema que tenemos los mexicanos es escoger qué tipo de gobierno queremos: un México que esté con propuestas innovadoras con Ricardo Anaya, (…) o bien, un cambio que regresa al pasado con López Obrador, con ideas viejas y fracasadas”.

Zepeda Vidales consideró que los comicios electorales solo se llevarán a cabo entre los candidatos ya mencionados, luego de argumentar que existen más de 12 puntos de ventaja respecto al tercer lugar.

“Se están peleando el tercero y cuarto lugar entre (José Antonio) Meade y la candidata independiente (Margarita Zavala)”.

Asimismo, indicó que el postulante de Morena lidera las encuestas tras argumentar que es conocido por aspirar más de una ocasión a la presidencia de la república.



“Toda mi vida adulta él ha estado buscando ser presidente de la república, tiene al menos 18 años en esa búsqueda, porque nadie me va a negar que cuando estuvo como jefe de gobierno (de la Ciudad de México) estuvo en campaña, es normal que lo conozcan mucho”.

Por tal motivo, realizó un llamado a las personas que participan con otros partidos políticos que no incluyen la coalición Por México al Frente, para que reflexionen su voto.



INE HA DEJADO MUCHO QUE DESEAR: DIRIGENTE DEL PAN

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, expresó que en comicios pasados el Instituto Nacional Electoral “ha dejado mucho que desear”.

Razón por la que realizó un llamado a este organismo para que “hagan su trabajo y asuman con responsabilidad la elección”.

En caso de que Ricardo Anaya no sea ganador el próximo 1 de julio, Zepeda Vidales indicó que serán respetuosos de las reglas y resultados.