Jesús Pérez Ramírez dijo que su salida obedeció a una inconformidad con el partido tricolor.

El candidato del Partido Encuentro Social a la diputación federal del distrito electoral número I, con cabecera en Huejutla, Jesús Pérez Ramírez, dijo que su renuncia al PRI no fue una deslealtad, sino una manera de decirle al tricolor que no estaba de acuerdo con su forma de actuar.“Renuncié públicamente después de haber participado en un proceso municipal electoral donde participé como suplente a la presidencia municipal de Huejutla y porque entendí que lo último en lo que pensaban ellos era en los proyectos sociales, por eso decidí retirarme de las filas de esa facción política”, reconoció.El candidato originario de Huazalingo, pero desde hace años habitante de Huejutla, enfatizó que su actitud no es de deslealtad, si no de valor civil para decirle al PRI que no estaba de acuerdo con ellos, “yo no veo deslealtad por ningún lado”, concluyó.