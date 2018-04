El aspirante a una diputación por Morena, dijo que el subsecretario pagó a los responsables de la retención de sus familiares.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato de Morena a la diputación federal, Fortunato Rivera Castillo, comentó que las acciones ilegales cometidas en contra de su esposa e hija ya fueron denunciadas ante la autoridad electoral y del fuero común; aclaró, además, que ellos no pagaron nada, pero sí señaló que el subsecretario de gobierno entregó un sobre amarillo a quienes encabezaron lo que califica como un acto ilegal.“Las denuncias son contra el gobierno estatal, funcionarios federales de Prospera y Sedesol, que a través de un acuerdo están permitiendo la violación de la veda electoral que inició el 30 de marzo pasado”, comentó.“Iniciamos dos demandas, una penal electoral por la entrega de recursos con blindaje electoral y otra en el fuero común por los daños y secuestro, pues pidieron dinero para liberar a mi esposa e hija”, destacó.Aclaró que el dinero no salió de su bolsillo, pero que, por comentarios de su esposa, supo que el subsecretario de gobierno entregó dinero en un sobre amarillo a las personas que retuvieron a sus familiares.“En lo personal no hicimos ningún pago, me dice mi hija que sí pagaron por liberarla y que fue el subsecretario de gobierno quien entregó un sobre amarillo a las personas que la mantuvieron secuestrada por más de diez horas”, destacó.Esperamos que la autoridad actué conforme a derecho porque para eso está la ley, no debemos dejar que esto siga pasando porque tal parece que los huastecos nos hemos acostumbrado a ello, dijo el aspirante de Morena a la diputación federal por el distrito I, con cabecera en Huejutla.