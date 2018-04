Implementan protocolos para prevenir abusos de sacerdotes

“Hemos estado implementando, no de ahora sino desde hace tiempo, esto va para largo porque es sobre todo en formación, desde el Papa nos ha pedido a los Obispos que hagamos unos protocolos en la formación en el seminario y también en la formación de los sacerdotes”, dijo.





“Nos duele mucho porque no sólo es a nosotros, es a todas las personas y se crea un ambiente de inseguridad, hace 3 o 4 días, a una persona que fue a una reunión a un templo la amenazaron, le quitaron todo y está angustiadísima”, dijo.





“Ni vamos a cerrar las puertas, ni vamos a seguir en la oscuridad y vamos a buscar construir la paz”, finalizó

la Diócesis de Irapuato cuenta con protocolos que se aplican desde la formación oficial de los sacerdotes, señaló el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.A principios de semana, la Diócesis emitió un comunicado referente a la sentencia de 90 años dada al ex párroco Raúl Villegas, en el que mencionaron que trabajarían en prevenir cualquier tipo de abuso en contra de menores.Agregó que han tenido reuniones continuas con los sacerdotes de la Diócesis donde se abordan dichos temas, pues como humanos no están exentos, sin embargo dijo que están poniendo todo el esfuerzo para que no vuelvan a ocurrir hechos como el que involucra al ex párroco sentenciado.De igual forma, Díaz Díaz mandó un mensaje a los católicos, para que confíen en Jesús más que en las personas, y que estas crisis ayudan a purificarse para ver en dónde tienen su fe.El Obispo refirió que la inseguridad continúa golpeando a la Diócesis, pues desde que llegó a su encomienda en Irapuato, se han dado casos de robo a Templos.Agregó que pese a los hechos, la Diócesis sigue luchando en contra de estas situaciones que vulneran a la sociedad, sobre todo al ver que aún existen ciudadanos jóvenes que buscan sumarse al trabajo de la Iglesia.