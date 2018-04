Tienen ‘en la mira’ a 18 delincuentes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Son 18 delincuentes objetivo los que continúan en la mira de la secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló el Alcalde Interino, Xavier Alcántara Torres, quien refirió que el asesinato del delincuente apodado “El Aza” el pasado viernes, aunque es lamentable, seguramente fue dirigido.Señaló que la Policía Municipal no sólo trabaja enfocada en dichos delincuentes objetivos, pues su labor es preventiva y disuasiva, sin embargo están pendientes de aquellos con más historial criminal.Se sospecha que algunos de ellos no viven ya en Irapuato o se encuentran escondidos.refirió.Alcántara Torres indicó que no existe fórmula mágica para disminuir la inseguridad, por lo que deben continuar con el trabajo de estrategia e inteligencia, y consideró que Irapuato va por el camino correcto gracias a la dignificación policial.dijo.La tarde del viernes, el Comité Directivo Municipal del PRI difundió un boletín en donde criticaba el hecho de que Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde con licencia, mantuviera a su equipo de escoltas, en el que además de cargos y sueldos, se dieron a conocer los nombres de los elementos.El Alcalde Interino indicó que dicha acción fue incorrecta, atenta en contra de la seguridad de los escoltas y denota insensibilidad por parte del presidente del PRI, José Arrache Murguía.“No tiene sensibilidad porque pone en riesgo a seres humanos que día a día, trabajan, son leales y no a una persona, a la institución a la que pertenecen, eso de dar nombres y categorizar los puestos que tienen no es ético, no se vale (...) sugeriría que le preguntase a sus miembros del Ayuntamiento, cómo se gobierna y cómo está estructurada Seguridad Pública”, enfatizó.