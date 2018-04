Piden responder por lesiones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Familiares de los jornaleros víctimas de la volcadura de camión ocurrida el pasado 3 de abril en el libramiento oriente La Piedad-Numarán, piden a la empresa Congeladora Santa Rosa, de la ciudad de Zamora, y a la aseguradora POVET S.A. de C.V. con domicilio fiscal en la ciudad de Morelia, no evadir sus responsabilidades con los afectados.Tres de los familiares declararon que tanto la aseguradora como la empresa se niegan a cubrir los seguros de los heridos y los gastos funerarios de la mujer que falleció, aunque por temor a represalias decidieron no revelar su identidad.Los quejosos señalaron que más de 20 personas entre mujeres y hombres, e incluso menores de edad, resultaron con severas lesiones en este aparatoso accidente, la mayoría de ellos habitantes de las comunidades de El Palmito, Numarán, Penjamillo y La Piedad.Ante la situación de desamparo, los familiares solicitan a las autoridades intervenir para que la empresa y aseguradora cumplan con su responsabilidad, ya que hasta el momento decenas de heridos aún se recuperan en el IMSS de La Piedad y Morelia y otros desde sus hogares.Expresaron, es que un médico del hospital de Jacona, Michoacán, de quien no dijeron nombre, les exigía a los heridos firmar un documento para poder darlos de alta, pero un familiar de una víctima, quien es abogado se dio cuenta que en realidad este papel era el perdón para deslindar a las empresas por las lesiones.Ante el hecho, el abogado se ofreció a asesorar a los familiares, por lo que logró tener comunicación con Horacio Carlos Rodríguez, quien según su tarjeta de presentación es Supervisor de siniestros y ventas, según refirió uno de los quejosos, este hombre les dijo: “si no firman el documento no nos haremos cargo de los gastos y tendrían que pagarlos ustedes”, aunque al día de hoy no han sabido nada de él.Los hombres reiteraron que la empresa empacadora Santa Rosa, no ha dado la cara y que la aseguradora busca evitar cualquier tipo de indemnización, mencionando que esta no es la primera vez que ocurre un accidente de los trabajadores de esta congeladora, y no ha habido autoridad que ejerza presión para apoyar a las víctimas.Comentaron que los choferes que transportan a los jornaleros, viajan a exceso de velocidad y que los mismos trabajadores ya se habían quejado con los encargados.En el caso de este accidente, de acuerdo a testimonios, se dijo que el chofer iba mandado mensajes con el celular y que conducía a exceso de velocidad, al bajar la curva se tronó una de las llantas del camión y ocurrió la volcadura.Un dato que no ha pasado desapercibido a raíz de este percance, es que en la parte frontal superior el camión tenía escrito el mensaje “Soy ese pinche loco, que nunca pertenecerá a tu manicomio” (SIC).El chofer del camión sigue prófugo.