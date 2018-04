Afición dolida le canta esto a La Fiera

2018-04-08 11:18:24 | REDACCIÓN | León, Guanajuato

Tras la derrota ante Morelia la afición no evitó expresar su enojo.

Afición. Foto: Tomada de @superdeportivo



El Club León no se logra levantar y suma una derrota más pero en esta ocasión como local.

El equipo del "Chavo" Díaz venía de una dolorosa derrota tras perder en volcán 4-1 contra Tigres y quería enmendar su error regalándole a su afición una victoria como local ante un Morelia que se ha logrado levantar poco a poco y que con este resultado se mete en zona de liguilla.

La hinchada no aguantó más su coraje ante esta nueva derrota y expresó su enojo cantando donde resaltaron estas líneas: “Pero mira que dolor, pero mira que vergüenza... que se quiten la playera y se la den al hincha que juega mejor.”‬

Haciéndole ver al equipo y a su directiva el mal paso de La Fiera y exigiéndoles soluciones ya que la afición está cansada de varias derrotas.

Los verdiblancos se encuentra en el número 16 de la tabla y aunque las mátematicas aún no lo dejan sin liguilla sigue corriendo peligro de quedar fuera de ella.

El dato:

León se enfrentará ante Los Tiburones Rojos del Veracruz el próximo domingo en el Pirata Fuente en busca de un respiro.