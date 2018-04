Se levanta México en contra de la criminalización médica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De manera simultánea en 70 ciudades del país incluída León, cientos de médicos se manifestaron de forma pacífica para exigir a las autoridades de Oaxaca la liberación inmediata del doctor Luis Alberto Pérez Méndez quien está en prisión desde el pasado 2 de abril tras ser acusado de homicidio doloso.Como médicos, después de preparanos tantos años es imposible el pensar que nos preparamos para provocar un daño. Pedimos que no se nos criminalice a los médicos”, manifestó, el doctor Gerardo Casillas, líder del movimiento en León.Entre globos blancos y pancartas, el grupo de médicos vestidos de blanco marchó del Arco de la Calzada pasando por la calle Madero hasta llegar a Presidencia Municipal.En Oaxaca el pasado 27 de noviembre de 2017 Edward Luna Trujillo, un niño de tres años sufrió un accidente donde se fracturó un brazo, la familia llevó al pequeño a un hospital público y al no recibir atención decidieron acudir con un médico particular, el doctor Luis Alberto.