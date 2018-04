La Olla: Ejército, pinta su raya

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En medio de la ola violenta sin freno en Guanajuato, la Sedena decide el relevo de mandos militares. Pero no es sólo eso, también pinta su raya respecto al mando operativo que antes asumió sin chistar.Juan Manuel Díaz Organitos, comandante de la XVI Zona Militar, tenía ocho meses en el cargo, y José Luis Chiñas Silva, de la 12/a Bvrigada de la Policía Militar, con sede en Irapuato, apenas dos.En el Ejército es tema común el relevo de los mandos, pero no tan pronto. Las razones, no las dieron.Lo llamativo del asunto es que desde hace medio año fue Díaz Organitos quien asumió el mando operativo de las estrategias instrumentadas desde el Grupo de Coordinación Guanajuato que comanda el gobernador Miguel Márquez. De facto se convirtió en el capitán de las acciones de Seguridad.Pero la violencia no se detuvo, por el contrario, el número de asesinatos dolosos y la saña se recrudecieron.En los primeros 90 días del año el número de víctimas de homicidio en Guanajuato sumó las 729. Hubo 84 en León, 76 en Irapuato, 72 en Salamanca, 72 en Celaya, y sólo en 9 municipios ninguno.La llegada de los nuevos mandos militares coincide con el que, al menos públicamente, ya no refrendaron la voluntad de estar al frente de la operatividad en Seguridad. Venimos a colaborar, es lo que dicen.Carlos López Charis llega a la Brigada Militar y Bernardo Ramírez García a la XVI Zona Militar.“Ya conozco el estado, estuve de 2004 a 2006 de Subjefe de Estado Mayor de la región; tengan la plena seguridad que se va a estrechar más la coordinación con las diferentes autoridades”, fueron las palabras de Ramírez García en su presentación, a la que asistió el goberandor Miguel Márquez. También el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y el de Gobierno, Gustavo Rodríguez.Desde la Sedena parece haber una instrucción directa de apoyar en todo lo posible, pero nada más eso, “colaborar”. Quieren dejar claro que el mando es total del gobernador Márquez y nadie más. Punto.La gran apuesta de Miguel Márquez de contener la violencia con la llegada de la Policía Militar (3,200 elementos según se dijo) para la cual se dispuso de los recursos necesarios del Estado, Municipios, y apoyo privado para la construcción del cuartel enIrapuato, no resultó, al menos hasta hoy.Y en medio de otra semana crítica de violencia el gobernador Márquez de gira por Yuriria sacó otra declaración de la chistera que en nada ayuda al ánimo social y a la confianza para con las autoridades.“El robo a combustible es un delito federal que requiere de una gran reforma federal, que ya se ha presentado al Congreso, armas de uso exclusivo del Ejército, igual, son de naturaleza federal, si no hay reformas correspondientes lo único que se genera es la puerta giratoria, puede ser Miguel Márquez, pueden traer a Robocop, a Terminator, y si la Ley no ayuda va a ser muy complicado”, expresó.Y no le falta razón en su exigencia de la reforma al artículo 19 constitucional para garantizar la prisión preventiva de oficio a los detenidos por portación de armas de fuego y por robo de combustible. Pero de ahí a que “ni Robocop ni Terminator pueden hacer nada”, se interpreta, otra vez, como una resignación.Bajo esa lógica de 3M a los tres niveles de Gobierno no les quedaría mas que rezar y esperar la reforma que está atorada en la Cámara de Diputados y que nada más no se ve que vaya a salir esta Legislatura.De acuerdo a datos de las propias autoridades estatales en Guanajuato el 82% de los homicidios dolosos están relacionados con la delincuencia organizada. Si ese porcentaje lo convertimos en un total el 70% de esos crímenes se atribuyen al mercado ilegal de hidrocarburo y el otro 30% al narcotráfico.El 60% de ejecutados había sido detenido por algún delito, como portar armas o robo de combustible.La Concamin Bajío que comanda Ricardo Alaniz convocó para mañana a diputados federales de Guanajuato de todos los partidos políticos para preguntarles por qué ya se van y no hubo esa reforma. Después tendrán que sentarse con los legisladores que resulten electos y no pedirles, exigirles eso.Márquez podría pedirle consejo a su homólogo de Chihuahua, Javier Corral, quien salió victorioso en su batalla contra el Gobierno Federal por la retención de recursos federales a la entidad. Habrá quien diga que, si la Ley es el gran problema, de plano haga plantón en San Lázaro hasta que le respondan.Del robo de combustible el 80% se da al interior de la refinería en Salamanca, y tampoco se detiene.El Estado presume 900 detenidos por homicidios en año y medio. Pero la ola violenta crece y crece.Los Municipios tienen policías débiles, poco capacitadas, la cantidad de elementos no aumenta, con limitada tecnología, nula inteligencia y pobres acciones de prevención del delito. No saben cómo pues.A la PGR le toca investigar los delitos de delincuencia organizada pero no conocemos los resultados.El comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, anunció hace un mes el arranque del operativo “Escudo Titán” para ir tras los más buscados en Guanajuato. No hay noticias todavía.Así está Guanajuato, en un baño de sangre sin respuestas. Si vendrán tiempos mejores, nadie lo sabe...La Administración Estatal, mejor dicho Miguel Márquez, antes de irse dejará una concesión a 30 años para que el poderoso Grupo México construya, mantenga y opere lo que será el Libramiento Silao.Con el blindaje que da la Ley de Concesiones del Estado se prefirió una asignación directa. No hay tiempo para licitar, es lo que nos dicen, porque le quedan seis meses al Gobierno, ya tiene su presupuesto etiquetado y ni cómo disponer para una obra pública millonaria. Que lo hagan ellos y ya.La versión del Gobierno Estado es que “esta concesión sienta un precedente a nivel nacional pues se trata de un proyecto en donde el absoluto responsable en todos los aspectos es el concesionario.Se entrega pues un millonario negocio a discreción y a cambio de nada, sólo porque la Ley lo permite.¿Por qué no se licitó para obtener la mejor oferta posible para esta gran obra? Esa es la gran interrogante.Que no hay recurso público es una justificación “de bobos”, como les respondió el panista Carlos Arce Macías, una autoridad moral y técnica en los temas públicos. Al final somos todos los que circulemos por ese Libramiento los que terminaremos pagando su costo, y de paso la ganancia del particular.Una obra más cara por no concursarla, redunda en un peaje más caro y/o por más tiempo, es simple.Dicen que Grupo México fue quien de motu proprio llegó e hizo la propuesta a finales del año pasado. Entonces por qué no pagarle en todo caso lo que gastó en su proyecto (no solicitado) y luego licitarlo.Si la obra es tan urgente y necesaria ¿por qué no se proyectó entonces con la anticipación requerida? De cualquier manera pudiera esperar, ¿por qué no dejar el proyecto en manos del siguiente Gobierno?La concesión se publicó el Jueves Santo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, después lo retomaron los medios de comunicación, y hasta entonces salieron Márquez y su equipo a informar algo.La Secretaría de la Transparencia que comanda la maestra de Márquez, Isabel Tinoco, también es parte del Consejo de Concesiones que integran diversas dependencias y que dio el visto bueno, otra vez bajo el argumento de la legalidad, olvidándose del nombre de su dependencia, el de “transparencia”.Son 17.4 kilómetros en dos tramos que unirán la carretera federal 45 con el Eje Metropolitano, y a su vez, el Eje con la carretera de cuota Guanajuato-Silao. La propuesta es que esté antes de finalizar 2018.La exigencia ahora es que los secretarios de Finanzas, Ignacio Martín Solís, y de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, hagan públicos el título de concesión y todos sus anexos. De cualquiera manera para los ciudadano de a pie será imposible tener la certeza de una inversión de 2,200 millones de pesos.Sea cual sea el resultado de este contrato la sospecha lo acompañará. ¿Pero qué necesidad?El panista Diego Sinhué Rodríguez se les adelantó en la presentación de su declaración 3de3.Es el primero de los cinco candidatos a la Gubernatura que ayer la hizo pública. La iniciativa es impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, que desde la elección anterior diseñaron una plataforma web pública para subirla de manera voluntaria.La declaración patrimonial, fiscal y de intereses, es sólo un paso más en la exigencia ciudadana para que nuestros políticos rindan cuentas. No es suficiente, es cierto, pero es indispensable para partir.A una semana de iniciadas las campañas los opositores tuvieron el tiempo para mandar el mensaje de estar adelante que el candidato en el partido en el poder, presentar su declaración y emplazar al panista a lo mismo. Así, cuando éste lo hiciera, el primero habría levantado la mano de predicar con el ejemplo.Pero no, Ricardo Sheffield Padilla de Morena-PES-PT; Felipe Arturo Camarena García del PVEM; Gerardo Sánchez García, del PRI; y Bertha Solórzano, de Nueva Alianza, dejaron que Diego fuera primero. Dirán que lo importante es presentarla y completita, y sí, pero en política el momento cuenta.En la plataforma 3de3 hasta ayer los candidatos de Guanajuato a los diferentes cargos no aparecen.En la página están quienes la presentaron en su momento, como fueron: Miguel Márquez, gobernador; Mayra Enríquez Vanderkam (q.p.d.e), diputada federal plurinominal del PAN; Alejandra Gutiérrez Campos, diputada federal de mayoría (PAN); los diputados locales Jorge de la Cruz (PRI) y Éctor Jaime Ramírez (PAN) y el alcalde Héctor René López Santillana, y párele de contar, nadie más.La mitad del Congreso del Estado está por hacer maletas e irse para pelear por otro cargo público.Hasta ahora ya se fue el excoordinador de la bancada panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien está en campaña por el distrito federal 05. Su suplente, Ismael Sánchez, tomará protesta el siguiente jueves.Ya también se aprobó la licencia de la diputada irapuatense, Arcelia González, quien está en campaña por la diputación federal en el distrito 15 en el que tendrá una aguerrida contienda frente al panista empresario hotelero Sergio Ascencio Barba, y contra su pariente ahora en Morena, Miguel Ángel Chico Herrera. Su suplente es la candidata del PVEM a la Alcaldía así que su asiento quedará vacante.El resto todavía no pide licencia, y la Ley no les obliga, pero la gran mayoría tendrá que hacerlo pues gran número saldrá a hacer campaña para buscar ser Alcalde o Alcaldesa y eso sí que ocupa ‘full time’.De los panistas son candidatos a alcaldías: Elvira Paniagua, Celaya; Verónica Orozco, Jaral del Progreso; Estela Chávez, Jerécuaro; Araceli Medina, Comonfort; Sagrario Villegas, San Luis de la Paz; Alejandro Navarro, Guanajuato Capital. La leonesa Libia García va a buscar la reelección. Leticia Villega Nava es candidata a Síndica en León pero no ha dicho que piense en dejar la diputación.En el PRI quieren ser alcaldes: Lupita Velázquez, por Purísima del Rincón; Lorenzo Chávez, en Yuriria. La extricolor Irma González también se va para buscar ahora por Morena la Alcaldía de Irapuato.En el PVEM Soledad Ledezma será candidata a la alcaldía de Yuriria. Beatriz Manrique se quedó como la jefa del partido porque Sergio Contreras hará campaña en León, pero no ha hablado de licencia aún.En el PRD los tres diputados ‘pluris’ tienen otra aventura política: Gerardo Silva, es candidato a la alcadía de Acámbaro; Isidoro Bazaldúa y Alejandra Torres son candidatos a diputados locales.Las campañas a diputados locales inician el 14 de mayo y a las alcaldías el 29 de abril. Hasta después del 1 de julio regresarán la mayoría de los legisladores, los menos tal vez dejen a sus suplentes. Ya veremos entonces para qué les alcanza hasta el 25 de septiembre que termine la presente Legislatura.El sanmiguelense Juan José Álvarez Brunel quedó al frente de la Junta de Gobierno para sacar la chamba. Pueden empezar por revisar la concesión del Libramiento Silao.Además de las varias iniciativas que están en trámite en comisiones la bancada del PAN tiene en agenda presentar tres leyes: Atención a Víctimas, Desaparición Forzada y por Trata de Personas.Propietarios o suplentes los diputados cobran los mismos $116 mil netos mensuales, que los desquiten.