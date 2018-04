Miedo vs. hartazgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Analistas del banco Goldman Sachs consideran que “los votantes en México buscan un cambio, un nuevo orden político, y para ello parecen dispuestos a adoptar a Andrés Manuel López Obrador”; aunque, confiesan que la perspectiva de éste en la Presidencia no le gusta al Banco, sería retroceder, pues pone en riesgo las privatizaciones y políticas neoliberales de varios sexenios.Los conciliábulos están así: Los tres grandes partidos, PAN, Morena y PRI, se asociaron con los partidos minoritarios para contender en la modalidad de coalición: Ricardo Anaya, con “México al Frente;” AMLO, encabezando “Juntos Haremos Historia” y José Antonio Meade, con “Todos por México”; Margarita Zavala, como candidata independiente, le restará votos al PAN. México estará en ascuas durante noventa días de incertidumbre electoral.Todo el espectro ideológico estará representado: Ricardo Anaya y Margarita Zavala representan a la Derecha, al conservadurismo; Meade, al neoliberalismo y la continuidad; Andrés Manuel es el representante de la Izquierda mexicana. Además, los partidos minoritarios ofrecen todos los matices, inclusive serias contradicciones doctrinales entre sí, como es el caso del PAN y PRD, arrejuntados incestuosamente…La Derecha es antípoda de la Izquierda por simple contraposición referencial. En julio de 1789, la Asamblea Nacional en Francia canceló la prerrogativa del monarca de vetar decisiones de la soberanía popular. Los promotores de la iniciativa se sentaban a la izquierda del presidente del legislativo. Desde entonces, en adelante, esa posición simbolizaría el rechazo al statu quo.Probablemente, desde el General Lázaro Cárdenas, que nacionalizó la industria petrolera, no ha habido un presidente de Izquierda en México; aunque el PCM, Partido Comunista Mexicano, se fundó desde 1919.Cabe mencionar que, en su andar, todos los movimientos de Izquierda fueron ferozmente perseguidos en México. Hombres, mujeres y jóvenes fueron torturados, desaparecidos y asesinados por fuerzas militares, policíacas y paramilitares. Fue el presidente López Portillo quien impulsó la Reforma Política y la amnistía para los guerrilleros, con la finalidad de abrir un espacio a la creación de partidos de Izquierda y que cambiaran las armas por la tribuna.La idiosincrasia es el conjunto de ideas, creencias, actitudes y costumbres que identifican a un individuo y definen tanto su carácter como su comportamiento, de tal manera que somos la idiosincrasia. De llegar a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería la idiosincrasia del tabasqueño? ¿Cuál Izquierda llegaría? Por lo que ha mostrado AMLO, podría decirse que es un socialista tropicalizado por el nacionalismo revolucionario del viejo PRI, practica un socialcristianismo como el del obispo Samuel Ruiz y, en lo económico, es un antiliberal, como el marxista subcomandante Marcos.López Obrador es ave de tempestades: unos le temen, otros lo idolatran. Los comunicadores ven riesgos para la libertad de expresión. Dicen que hay defectos que no se quitan, al ser constitutivos de la persona, sino que se agravan cuando el individuo se siente agredido y, sobre todo, cuando aumente su poder. Consideran que AMLO tiene una natural inclinación a ser reactivo a la crítica, por eso imaginan que ya con el poder presidencialista, podría coartar la libertad de los comunicadores. Cabe aclarar que todo esto es mera especulación porque, cuando gobernó el DF, nunca limitó la libertad de expresión.Recordemos algunas de las características de la “personalidad autoritaria” descritas por el psicólogo alemán Theodor Adorno: Rigidez mental; agresividad hacia lo que no se ajusta a una estrecha visión del mundo y hostilidad ante los que se niegan a someterse; intolerancia, pensamiento primario negado a la abstracción y el raciocinio, así como egocentrismo y megalomanía. Juzgue usted si algunas de estas características se ajustan al candidato de Morena.Pero, veamos algunas de sus posicionamientos que darían luz a la idiosincrasia de AMLO: Éste está convencido de que el cambio es posible sin trastocar los cimientos de la nación. Él se considera “el hombre nuevo”, la nueva conciencia moral, que con su ejemplo y honradez acabaría con los factores disruptivos del pacto social, como el abuso, la corrupción y los privilegios; lo anterior, bajaría la violencia y permitiría la convivencia armónica republicana de los mexicanos.López Obrador no ha mostrado ninguna objeción sobre la propiedad privada, ni ha manifestado la socialización de los medios de producción; menos aún hablar sobre la dictadura del proletariado, o la lucha de clases. Su objeción se ha centrado en que se privaticen los bienes nacionales, lo que considera espurio. Desde su óptica, la trasferencia de monopolios estatales a privados conformó una nueva élite de depredadores del patrimonio nacional ligados incestuosamente al poder político. La propiedad pública sobre los energéticos es fundamental para AMLO, por considerarla estratégica para el Estado.La manera como concibe el conflicto social y la dinámica del cambio constituye una utopía conservadora. Según él, la fuente del conflicto no surge en la sociedad misma -la lucha de clases- sino entre el pueblo y un Estado secuestrado por una minoría corrupta. De esta manera, cuando se corrige la relación entre gobernante y gobernados, por medio de un pacto sustentado en valores republicanos, el conflicto se supera y se convive en paz, dice AMLO.Tiene afán de mostrarse como hombre pacífico y hace consideraciones basadas en el cristianismo, como amor al prójimo, no robarás, no engañarás. Según él, con un plan de austeridad y honradez, habría importantes excedentes económicos para la educación universal, como palanca para lograr la igualdad social. Dice que tendría como prioridad la atención a los jóvenes, para evitar que sean la reserva de brazos de la economía criminal y las principales víctimas de las violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.En su visión, la producción energética, la refinación y la petroquímica deberían ser explotadas y manejadas por el Estado, porque son las industrias estratégicas que detonarían el crecimiento económico. Además, dotarían al Estado de los recursos económicos suficientes para activar un programa de empleo masivo y bien pagado que dinamice el mercado interno, y cerrar así un círculo virtuoso.Así las cosas, los mexicanos se debaten entre los que le tienen miedo a AMLO y los que están hartos de la corrupción. El miedo se debe a la incertidumbre del cambio, porque puede fracasar. Algunos dicen que: “México sería como Venezuela”. Difícil que eso pasara. Pero, sí es cierto que un cambio siempre tiene pérdidas y ganancias, aún en lo cotidiano. Lo que sí queda muy claro es que se terminaría con el modelo neoliberal, para pasar a uno estatista, socialista, donde el Estado sea el motor del desarrollo. Sería como regresar al pasado...Por el otro lado, están los mexicanos que no creen ya en los partidos que han gobernado, ni en los candidatos, porque dicen que es más de lo mismo. México está harto de la corrupción, la simulación y el engaño; por lo tanto, estos electores quieren experimentar una tercera vía, la Izquierda, no tienen miedo y prefieren votar por AMLO, porque piensan que sería el único que pueda remontar el statu quo de los enquistados intereses que han socavado al Estado mexicano.Hasta donde la historia nos lleva de la mano, podemos constatar que un cambio de modelo económico no es cosa fácil. Pero, ¿enfrentaría usted el miedo o soportaría el hartazgo? O, más bien, ¿preferiría seguir esperando un cambio sin que nada cambie?El 53% de los mexicanos viven en pobreza, dice Coneval. “La mitad se muere de hambre y la otra mitad se muere de miedo de que se los coman los que tienen hambre”: Lula Da Silva. Exprésese con su voto, mi estimado lector, usted tiene la última palabra.