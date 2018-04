Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace 10 años iniciamos en el periódico am la sección de negocios que lleva ese nombre y que presenta los hechos más relevantes de la semana en la vida de la industria. El “valor agregado” es la característica extra que un producto o servicio ofrece con el propósito de generar mayor valor, dentro de la percepción del cliente. Este término puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa tenga, debido a que se encarga, también, de diferenciarla de la competencia. La innovación, tecnología en procesos y productos suelen ser las estrategias que añaden más valor a un bien; su consecuencia es el incremento de la competitividad. Por eso, para la economía de León, lo ideal es que existan industrias avanzadas capaces de transformar las materias primas para generar más valor agregado. Si solo vendemos materias primas, crearemos un valor reducido. Cuando mencionamos el alto “valor añadido”, se hace alusión a todo aquello que lleve a los consumidores a desear más un producto en particular por sobre otras alternativas.“Valor Agregado” es también en título de un nuevo libro que escribí junto con el periodista Francisco Horta. “Valor Agregado” nos ha permitido dar a conocer nuestras investigaciones sobre la dinámica industrial del Bajío. Aunque el área de negocios siempre ha sido parte del periódico, fue hace 10 años que tomó forma en una sección que ha sido ampliamente aceptada y que con el paso de los años es parte del cuerpo de información del medio de comunicación. Hugo Luévano primero y ahora Paco Horta, junto con un equipo de periodistas, dieron ese enfoque innovador para identificar el valor que crean las organizaciones del Bajío.Durante los últimos años, en la sección “Valor Agregado”, importantes empresarios e industriales del estado de Guanajuato nos abrieron las puertas de sus empresas para conocer de cerca su ADN organizacional, sus procesos, su forma de dirigir, sus estrategias de mercado, los detalles de la fabricación de su producto. Pero, sobre todo, nos tuvieron la confianza para compartirnos detalles de su otra faceta, la que comienza antes y después de llegar a su empresa: la de padre de familia, hijo y hermano.Como una forma de agradecer ese espacio que en algún momento de su trayectoria otorgaron al valioso equipo de colaboradores que han sido parte fundamental de “Valor Agregado”, es que integramos en este libro, sus historias, sus tropiezos que al final fueron las bases de su actual éxito, y que esto sea un impulso para que más personas soñemos despiertos para cumplir nuestros objetivos. El libro es el resultado de una investigación documental y de campo que orienta a los lectores sobre el contexto y oportunidades de los nuevos negocios y que cubre un faltante: orientar a los potenciales inversionistas, innovadores y emprendedores en la aventura de emprender negocios en la economía del conocimiento.Por haber participado nosotros en divulgar y en construir incluso proyectos de innovación en León y en experiencias de incubación de ideas, por participar en los debates en Consejos claves de decisión de la ciudad sobre los éxitos y fracasos de la política pública y de los inversionistas (como Fomento Económico y Mejora Regulatoria), es que quisimos escribir el libro para presentar algo de lo más relevante que hemos publicado y así encontramos mucha historia reciente que se pudo reseñar en el libro para tener una primera historia de las empresas locales.Estructuramos la narrativa de artículos en los 5 elementos que propone Oppenheimer, uno de los mejores periodistas de América Latina, lleno de distinciones y premios internacionales. Oppenheimer en su libro “Cuentos chinos” deja muy en claro, la relación inmensa que existe en EE.UU. entre empresa-universidad-mercado. Para él, las mejores universidades del mundo, realizan exitosamente grandes proyectos de investigación, con una fuerte inversión por parte del Gobierno americano en cuanto a desarrollo tecnológico-científico y presenta cómo la India y China están haciendo enormes esfuerzos para ser las futuras potencias mundiales. Básicamente, lo que plantea Oppenheimer es una serie de falsas creencias, ideas y modos de ver el desarrollo y crecimiento de un país que tienen muchos líderes en Latinoamérica, donde se espera que el gobierno resuelva las cosas o que las soluciones caigan del cielo.Para nadie es un secreto que las más grandes empresas de Latinoamérica se dedican a las materias primas y que muchos empresarios y políticos latinos enfocan sus esfuerzos e inversiones en materias primas como el petróleo, gas, minerales, alimentos, etc. En los países desarrollados, la clave de sus riquezas, es la generación de conocimiento, el capital intelectual, la fuerte investigación en educación, ciencia y tecnología, en una era donde lo agrícola e industrial no son los mayores generadores de riquezas. Oppenheimer pone ejemplos claros de que los países con mayores recursos naturales aún no salen de la pobreza y también menciona como Singapur con cero recursos naturales ha tenido un enorme progreso en los últimos años.Pero es en su recientemente publicada obra “Crear o morir”, donde Oppenheimer propone 5 grandes claves para impulsar la innovación en América Latina: impulsar una cultura de la innovación, reorientar la educación a ese fin, modificar las leyes que la inhiben, estimular la inversión en innovación en sectores de alto valor y, por último, globalizar la inversión. “Crear o morir” ayuda a reflexionar sobre el camino de la innovación como el más urgente para el despegue regional, por lo que estructuramos nuestro libro en esos 5 elementos para culminar con el sexto capítulo donde seleccionamos algunos casos locales relevantes: Tejas El Águila, Argentilia, Vavito, Caja Popular Mexicana, Banco del Bajío, VIPROCOSA, CUINBA-GST, VISE, Textiles León, Limpro, Caborca, Italmoda, Flexi, Serviacero, Lupillos, reseñando sus modelos de negocios.El libro “Valor Agregado”, publicado para festejar los 40 años del periódico am y 10 de crear la sección que lleva ese nombre, incluye las reseñas de las más importantes empresas de la región y fue posible lograrlo gracias al apoyo del Gobierno estatal y municipal. Presentaré el libro en la FIL en el Poliforum; allí los espero: miércoles 2 de mayo a las 17 horas.*Director de la Universidad Meridiano A.C.