Compara Sheffield a Márquez con Corrales

“Esa es otra raya al tigre, es un hecho más que viene a confirmar la gran corrección de la que es cabeza Miguel Márquez Márquez; empezamos con escudo y ahora lo coronan con esta carretera”, criticó el candidato.





“Es una corrupción hormiga todo los temas, la verdad no hemos visto la corrupción de este sexenio desde hace muchos años.

Miguel Márquez Márquez Gobernador del Estado de Guanajuato, es igual que el ex gobernador guanajuatense Corrales Ayala, condenó Ricardo Sheffield Padilla.Señaló que con las compras “oscuras” que ha realizado son similares a las que se le encontraron al priista Ayala.La semana pasada trascendió la concesión a 30 años que el Gobierno del Estado dio a la empresa Grupo México para la construcción y operación del libramiento Silao.Sheffield Padilla comparó la gestión de Márquez Márquez con la de Rafael Corrales Ayala último gobernador priista a quien se le comprobaron actos ilícitos durante su gestión.A mí por eso Márquez me recuerda tanto a Corrales Ayala, un gobernador antidemocrático usando al Estado para comprar votos y corrompiendo todo lo que toca, se quejan del PRI pero me quedan claro que en Guanajuato se dejan corromper y corrompen”, lanzó el ex panista.