Lanza Fox videos contra AMLO

Lopitos, te corrijo la pensión es el equivalente

Del salario de un Sub Secretario, NO $5M mensuales. Mientes.Engañas!!

La pensión es para NO robar.Tu robaste tanto que no la necesitas.Porque tú plan es seguir https://t.co/3lbkDlWoSm será así.Porque NO SERAS PRESIDENTE,

Aguas MX!