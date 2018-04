Promete Diego no perseguir a Uber

“Lo que yo voy a comentar es que yo no estaría en condiciones de estar persiguiendo los Uber, es un tema importante que hay que señalar; fortalecer a los taxis verdes pero también hay que dejar trabajar a las plataformas, muchas familias tienen el sustento y es algo que hay que respetar esta libre competencia”, declaró el candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente”.



“Sí a los taxis verdes se necesita apoyar con tal de un mejor servicio se va hacer, si las otras plataformas requieren más vehículos para dar un mejor servicio se va a hacer, al final el usuario es el que nos va a marcar la pauta”.

Sin persecuciones y con la posibilidad de autorizar más permisos a taxis ejecutivos enfrentará Diego Sinhué Rodríguez Vallejo los pendientes en movilidad en el Estado.El candidato a la gubernatura de Guanajuato compartió con AM la idea de que el Instituto de Movilidad desaparezca y se transforme en una Secretaría de Comunicaciones y Transporte.Cuando la plataforma Uber llegó a Guanajuato y al inicio de su operación, el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de crear una ley para establecer reglas de operación y a finales de 2016 concedieron apenas mil 314 permisos de taxis ejecutivos.Además que se iniciaron operativos para “cazar” a conductores sin permiso, sin embargo, los operadores de Uber han denunciado en constantes ocasiones que la persecución es dirigida solo a ellos y no los taxis verdes., pero sin dejar de apoyar a los verdes para su actualización en el servicio.El candidato adelantó que de llegar a la gubernatura además de revisar la ley, se haría un rediseño al trabajo que hoy hace el Instituto de Movilidad Estatal.“Estoy hablando de un rediseño institucional que un instituto de movilidad podría pasar más bien a una Secretaría de Comunicaciones de Transporte y de Movilidad que podríamos tener junto con Obras Públicas una visión más amplia de la infraestructura y de la movilidad que se requiere en el Estado”, detalló.Al insistirle en sí tendría la apertura de dar más permisos a conductores de las nuevas plataformas, insistió en que se les dejará trabajar.Cabe destacar que en su equipo de campaña cuenta con la participación del ex síndico Carlos Medina Plascencia, que desde los inicios de Uber condenó la persecución del Estado con los conductores.Así lo dijo