Amenazan cárteles mexicanos paz en Colombia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Óscar Naranjo, vicepresidente colombiano, está convencido de que los cárteles mexicanos son un factor que perturba la consolidación del acuerdo de paz que firmaron hace un año y cuatro meses el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC.Tras la salida de las FARC del negocio de la cocaína, explica Naranjo en entrevista, cada vez hay más evidencias de los vínculos entre las organizaciones mexicanas del narcotráfico y las bandas colombianas que ocupan los espacios que dejó la antigua insurgencia en los territorios con mayor producción y tráfico de drogas., dice el general retirado y exasesor de seguridad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.Para Colombia, señalaTambién, agrega,Hace una semana Naranjo cumplió un año como vicepresidente de Colombia. El mandatario Juan Manuel Santos le encomendó asegurar la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC y articular la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.Para el vicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, la paz y la lucha contra el narcotráfico son asuntos que van de la mano, y el tema de la asociación entre cárteles mexicanos y bandas criminales colombianas figura como una de sus principales preocupaciones.En el suroccidental puerto de Tumaco, el municipio colombiano con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, el disidente de las FARC Walter Artízala, Guacho, formó una banda de 300 hombres que, según informes de la fiscalía, están al servicio del Cártel de Sinaloa.Naranjo afirma que la asociación entre organizaciones criminales mexicanas y colombianas y la llegada a Colombia de enviados de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas no son hechos nuevos, pero ahora que finalizó la guerra con las FARCDice que la fuerza pública colombiana está llegando a zonas de cultivos ilícitos a las que no había llegado en años,Con esa evidencia Naranjo estuvo en México los pasados miércoles 4 y jueves 5 a la cabeza de una delegación del gobierno colombiano; se reunió con Peña Nieto y con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Las alianzas entre grupos de narcotraficantes de los dos países fueron un tema central en esos encuentros.En palabras de Naranjo, frente a ese fenómeno criminal Colombia está interesada en llevar la cooperación en seguridad y defensa con México a. Eso incluye medidas concretas, como aumentar la capacidad del mecanismo conjunto de interdicción marítima que pusieron en marcha en el Pacífico las armadas de ambos países y la Guardia Costera de Estados Unidos en diciembre pasado.Naranjo ya había estado en Los Pinos en sus tiempos de asesor de seguridad de Peña Nieto, en 2012 y 2013. Ahora regresó, por primera vez en calidad de vicepresidente de Colombia.Dice que a pesar de que dejó de asesorar a Peña Nieto, siempre se ha mantenido al tanto, desde la distancia, de lo que ocurre en México, en particular en materia de seguridad. Sabe, por ejemplo, que el año pasado fue el más violento en la historia moderna de este país, con 29 mil 168 asesinatos.–Como sucede con cualquier asesor o consultor, uno da opiniones sobre opciones y cursos de acción, pero al final la dinámica de cada sociedad, de cada gobierno, lleva a tomar a los gobernantes lo que consideran que son las mejores decisiones. Lo que veo es que la institucionalidad mexicana ha buscado superar el desafío que enfrenta, con nuevas iniciativas, nuevas políticas y nuevas estrategias. Pero otro tema es la realidad que marca la delincuencia, que es mutante y que se mueve a mayores velocidades que los Estados.–Cuando uno estudia los procesos de lucha contra el crimen organizado y las mafias, lo que es evidente es que si reciben una presión sistemática, su primera reacción es recurrir a la violencia. Por lo tanto, yo podría decir que México es víctima de haber sacado a los criminales de las zonas de confort.–Creo que un concepto de guerra aplicado a seguridad pública no es conveniente. La guerra tiene unas connotaciones de victoria, de vencer al enemigo utilizando la máxima fuerza bélica de un Estado. Aquí no se trata solamente de aplicar la fuerza bélica, sino de aplicar integralmente una serie de políticas que prevengan, disuadan, controlen y aseguren la represión del delito. Es un gran error convertir un tema policiaco-judicial en un tema de guerra.–No. Procesos de crimen organizado que se fundan en economías criminales, como es el narcotráfico, no ameritan una respuesta política. La respuesta política con alguien que está fuera de la ley es viable si hay un conflicto interno originado en las deficiencias de un sistema político. Un criminal cuya motivación es el lucro no debe recibir tratamiento político.Naranjo desarrolló gran parte de su carrera policiaca en los servicios de inteligencia desde los noventa, cuando participó en las intercepciones telefónicas al jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, hasta que reestructuró y modernizó, entre 1995 y 2000, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.–No. Ese es un mito. Hace muchos años abandoné las tareas de inteligencia. Tengo la información mínima necesaria para poder tomar las decisiones en este cargo (la Vicepresidencia). Además me he propuesto, desde hace muchos años, olvidar. La información que uno acumula como responsable de un servicio de inteligencia es información que pertenece al Estado, pero es información que uno ni siquiera debería recordar.–Creo que yo llegué a la Vicepresidencia justamente por demostrar que no tengo esos expedientes. Si yo hubiera dado señales o generado sospechas de que yo era una especie de archivo rodante sobre la vida de los dirigentes de este país, estaría hace mucho tiempo en mi casa, sin ninguna posibilidad. Y además he perdido la memoria –asegura con una sonrisa.–Esas afirmaciones caen en el vacío porque no corresponden a la verdad. Lo que hacen es tratar de destruir una trayectoria de 40 años, donde son los hechos los que prueban que nunca en mi actividad como policía, y menos ahora como vicepresidente, he recurrido a procedimientos por fuera de la ley para hacer cumplir la ley. Es un gran contrasentido.–Yo fui a Michoacán con el Instituto Tecnológico de Monterrey a una conferencia un día. Estuve en Morelia con una agenda que es pública, donde hubo suficientes testigos de que mis únicas reuniones se dieron al interior de la universidad con estudiantes y líderes de la ciudadanía, sobre la base de que yo promovía en ese momento en México el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía (del que era director ejecutivo en el Tec), justamente para invocar comportamientos de legalidad a los ciudadanos.