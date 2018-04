Detienen a 6 que planeaban matanza en maratón de Berlín

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fuerzas especiales de la Policía de Berlín han llevado a cabo con éxito un operativo antiterrorista este domingo en la capital de Alemania y han logrado detener a seisque se celebraba en la ciudad.Uno de los detenidos tenia planeado atacar a los deportistas y al público con dos cuchillos, según ha adelantado el medio Die Welt y confirmado posteriormente fuentes policiales .La edición electrónica del periódico ha adelantado que la Policía ha arrestado a cuatro sospechosos, después de llegar a la conclusión de que representaban un peligro para la seguridad de la población. Poco después la Policía anunció que los detenidosLa Policía no revelo los motivos de la detención de los otros cinco sospechosos.Los detenidos pertenecían, según la Policía, a un grupo de personas"Todavía estamos analizando lo que ocurrió, pero creemos que el peligro estaba cerca", ha dicho un portavoz de la Policía citado por el rotativo. El periódico señala además que la intención de los detenidos era vengar la muerte de Amri, que fue abatido por la Policía italiana tras haber huido a ese país.El principal sospechoso detenido por la Policía se encontraba bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad desde hace dos semanas.La información ha causado alarma en la ciudad, pero la Policía no ha querido dar detalles sobre la identidad de los detenidos, aunque ha admitido que en una de las viviendas que fueron registradas habían utilizados perros adiestrados para detectar explosivos.No hay cifras oficiales y no se sabe con exactitud cuántos simpatizantes del autodenominado Estado Islámico viven en el país.