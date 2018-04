¿Te miente? Aquí te decimos cómo detectar a un mentiroso

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque intentemos controlarlo,. No existe un detector fiable, a nadie le crece la nariz, peroSegún explican en el seminario Detección del riesgo de mentira impartido por la Escuela de Inteligencia de la Universidad Autónoma de Madrid, hay dos tipos de señales que nos dejan en evidencia: Las que muestran la tensión que llevamos dentro a través de(dilatación de las pupilas, parpadeo excesivo, mantener la mirada con frialdad o, por el contrario, esquivarla) o(movimiento de piernas, jugar con un objeto). Y las que muestran una emoción reprimida, como una. Algo parecido a decirle a la pareja que vienes de trabajar cuando la cruda realidad impuso una visita al amante., pues en ese momento se fuerza la expresión para convencer al otro.Otra situación clave es(y sus incoherencias).Latambién con losde la, como negar algo de palabra pero asintiendo con la cabeza, o al contrario.Laspueden. La, lo que hace que tengamos mucha sed, calor, queramos desabrocharnos algún botón de la camisa, desanudarnos la corbata, quitarnos el collar., ya sea cruzándose de brazos o poniendo un bolso o una chaqueta en el regazo como muestra de separación.. Preste atención si el interlocutor no para de jugar, presionar o tocar continuamente cualquier objeto que tenga cerca.Estas expresiones no van nunca aisladas. Si uno quiere averiguar la verdad, hay que examinarlas en su conjunto. Eso sí, antes que nada debe conocer bien a esa persona: saber si tiene tics, si suele hablar rápido o lento, si es tranquilo o nervioso. Las señales pueden ser engañosas.Una apariencia de frialdad, por ejemplo, es relevante en alguien normalmente inquieto. Al final, Pinocho es un cuento: no existe un mecanismo fiable para detectar la mentira, pero hay gestos que inconscientemente nos hacen dudar.