La Olla: Ejército, pinta su raya

En medio de la ola violenta sin freno en Guanajuato, la Sedena decide el relevo de mandos militares. Pero no es sólo eso, también pinta su raya respecto al mando operativo que antes asumió sin chistar.Juan Manuel Díaz Organitos, comandante de la XVI Zona Militar, tenía ocho meses en el cargo, y José Luis Chiñas Silva, de la 12ava Bvrigada de la Policía Militar, con sede en Irapuato, apenas dos meses.En el Ejército es tema común el relevo de los mandos, pero no tan pronto. Las razones, no las dieron.Lo llamativo del asunto es que desde hace medio año fue Díaz Organitos quien asumió el mando operativo de las estrategias instrumentadas desde el Grupo de Coordinación Guanajuato que comanda el gobernador Miguel Márquez. De facto se convirtió el capitán de las acciones de Seguridad.Pero la violencia no se detuvo, por el contrario, el número de asesinatos dolosos y la saña recrudeció.En los primeros 90 días del año el número de víctimas de homicidio en Guanajuato sumaron las 729. Hubo 84 en León, 76 en Irapuato, 72 en Salamanca, 72 en Celaya, y sólo en 9 municipios ninguno.La llegada de los nuevos mandos militares coincide con el que, al menos públicamente, ya no refrendaron la voluntad de estar al frente de la operatividad. Venimos a colaborar, es lo que dicen.Carlos López Charis llega a la Brigada Militar y Bernardo Ramírez García a la XVI Zona Militar.“Ya conozco el estado, estuve de 2004 a 2006, de Subjefe de Estado Mayor de la región; tengan la plena seguridad que se va a estrechar más la coordinación con las diferentes autoridades”, fueron las palabras de Ramírez García en su presentación, a la que asistió el goberandor Miguel Márquez. También el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y el de Gobierno, Gustavo Rodríguez.Desde la Sedena parece haber una instrucción directa de apoyar en todo lo posible, pero nada más eso, “colaborar”. Quieren dejar claro que el mando es total del gobernador Márquez y nadie más. Punto.La gran apuesta de Miguel Márquez de contener la violencia con la llegada de la Policía Militar (3,200 elementos según se dijo) para la cual se dispuso de los recursos necesarios del Estado, Municipios, y apoyo privado para la construcción del cuartel en Irapuato, no resultó, al menos hasta hoy.Y enmedio de otra semana crítica de violencia el gobernador Márquez de gira por Yuriria sacó otra declaración de la chistera que en nada ayuda al ánimo social y a la confianza para con las autoridades.“El robo a combustible es un delito federal que requiere de una gran reforma federal, que ya se ha presentado al Congreso, armas de uso exclusivo del Ejército, igual, son de naturaleza federal, si no hay reformas correspondientes lo único que se genera es la puerta giratoria, puede ser Miguel Márquez, pueden traer a Robocop, a Terminator, y si la Ley no ayuda va a ser muy complicado”, expresó.Y no le falta razón en su exigencia de la reforma al artículo 19 constitucional para garantizar la prisión preventiva de oficio a los detenidos por portación de armas de fuego y por robo de combustible. Pero de ahí a que “ni Robocop ni Terminator pueden hacer nada”, se interpreta, otra vez, a una resignación.Bajo esa lógica de 3M a los tres niveles de Gobierno no les quedaría mas que rezar y esperar la reforma que está atorada en la Cámara de Diputados y que nada más no se ve que vaya a salir esta Legislatura.De acuerdo a datos de las propias autoridades estatales en Guanajuato el 82% de los homicidios dolosos están relacionados con la delincuencia organizada. Si ese porcentaje lo convertimos en un total el 70% de esos crímenes se atribuyen al mercado ilegal de hidrocarburo y el otro 30% con narcotráfico.El 60% de ejecutados había sido detenido por algún delito, como portar armas o robo de combustible.La Concamin Bajío que comanda Ricardo Alaniz convocó para mañana a diputados federales de Guanajuato de todos los partidos políticos para preguntarles por qué ya se van y no hubo esa reforma. Después tendrán que sentarse con los legisladores que resulten electos y no pedirles, exigirles eso.Márquez podría pedirle consejo a su homólogo de Chihuahua, Javier Corral, quien salió victorioso en su batalla contra el Gobierno Federal por la retención de recursos federales a la entidad. Habrá quien diga que, si la Ley es el gran problema, de plano haga plantón en San Lázaro hasta que le respondan.Del robo de combustible el 80% se da al interior de la refinería en Salamanca, y tampoco se detiene.El Estado presume 900 detenidos por homicidios en año y medio. Pero la ola violenta crece y crece.Los Municipios tienen policías débiles, poco capacitadas, la cantidad de elementos no aumenta, con limitada tecnología, nula inteligencia y pobres acciones de prevención del delito. No saben cómo pues.A la PGR le toca investigar los delitos de delincuencia organizada pero no conocemos los resultados.El comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, anunció hace un mes el arranque del operativo “Escudo Titán” para ir tras los más buscados en Guanajuato. No hay noticias todavía.Así está Guanajuato, en un baño de sangre sin respuestas. 