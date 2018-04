Acusa Alicia Machado a Trump de intentar acostarse con ella

"Este señor compra una compañía con un montón de deudas, compró su combo y ese combo de barbies venía con un montón de empleados y entre esos éramos Miss USA, Miss Teen y yo, que fui digamos el 'conejillo de indias' para él".

La ex Miss Universo Alicia Machado reveló que Donald Trump trató de tener relaciones sexuales con ella, pero eso nunca ocurrió. En una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", Machado recordó el difícil vínculo que tuvo con el actual Presidente de Estados Unidos.Machado ganó el título de Miss Universo en 1996 y poco después Trump adquirió el concurso.La modelo y actriz dijo que Trump trató de modificar su contrato, pero no pudo hacerlo porque lo firmó antes de que él comprara el concurso, aunque dijo que "irrespetó" el acuerdo y dio como ejemplo la ocasión en que la obligó a hacer ejercicio frente a periodistas."A Donald Trump lo conozco muy bien", aseguró la ex reina de belleza. "¿Íntimamente?", preguntó el reportero, a lo que Machado respondió:El periodista que la entrevistó le preguntó si Trump había intentado tener relaciones con ella y Machado contestó. "Sí, para qué te digo que no", señaló la actriz cuando le preguntaron de nuevo si Trump lo había intentado.