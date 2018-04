Vetan al conductor de Televisa

Alfredo Adame revela el sueldo de Andrea Legarreta



“En cuatro años y medio en ‘Hoy’, Azcárraga no me pagó un sueldo. Andrea ganaba 250 mil pesos, otros ganaban 100 mil y a mí nada, solamente lo que la ANDA me pagaba, eran 29 mil pesos mensuales. Le ayudé a hacer exitoso ese programa. Por mí le entró dinero con 18 puntos de rating”, afirmó Adame.

En exconductor de 'Hoy' Alfredo Adame, fue a Tv Azteca como invitado a una de las emisiones que conduce Laura G, Annete Cuburu, entre otras, quienes jamás imaginaron todo lo que generaría la visita de Alfredo.Actualmente el actor de telenovelas, se encuentra en campaña por la búsqueda de una alcaldía en la Ciudad de México. Es por ello que ha dado un gran número de entrevistas en medios.Sin embargo, no sólo reveló su estrategia de campaña, sino que también generó controversia cuando 'habló de más' sobre sus antiguos compañeros conductores.Sin embargo, después de su participación tuvo que regresar a Televisa para grabar unos proyectos con ‘El Güero’ Castro. Fue ahí cuando recibió una llamada y le dijeron que todos estaban muy molestos por su visita a TV Azteca.Pero no fue todo, pues la peor noticia estaba por venir. Las mismas personas que le informaron lo anterior le confesaron que ahora estaba en la lista de los personajes. Esto quiere decir que estaba más que vetado en la empresa, según dijo en una entrevista para El Universal.Alfredo no se iba a quedar así, y tenía preparada la venganza, por lo que en ese instante decidió decir todo.En entrevista reveló que jamás le pagaron su participación en 'Hoy', mientras que a sus compañeros les daban sueldos ridículamente grandes.