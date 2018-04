Cuatro usos diferentes que puedes darle a tu celular y que posiblemente no conocías

Abrir puertas

Vigilar la puerta de entrada

Sacar dinero del cajero

Encender las luces y la calefacción a distancia

¿Hablar por teléfono? Los móviles hace ya tiempo que han dejado de ser ‘teléfonos’ y hoy están más cerca de ser plataformas multicometido con las que podemos hacer prácticamente de todo. Más allá de las llamadas, que para los más jóvenes son ya una función marginal, los móviles se usan para actualizar y visitar las redes sociales, navegar por páginas web, por descontado como cámara de fotos y escuchar nuestra música favorita. Estas aplicaciones son ya bien conocidas por el grueso de los usuarios, pero sin embargo las posibilidades son muchas y es posible que no todo el mundo conozca todo el potencial de estos equipos. Vamos a detallar algunas posibilidades que ofrecen estos equipos que son ya nuestra segunda piel:¿Puede sustituirse la llave de una puerta por el móvil? Es posible que en los domicilios particulares todavía estemos lejos de un uso masivo de esta útil aplicación; sin embargo, para un hotel, este cambio puede resultar fundamental y suponer un considerable ahorro en costos. La conocida cadena hotelera Hilton acaba de introducir su Llave Digital en nuestro país: el Hilton Diagonal Mar de Barcelona permitirá a sus huéspedes abrir las habitaciones desde el móvil y sin necesidad de contar con ningún soporte físico. Esta llave se descarga en forma de aplicación en el móvil y es activada en el momento de registrar la entrada en recepción, y el cliente puede utilizarla no solo para el acceso a la habitación, sino a múltiples zonas comunes del establecimiento (gimnasio, ascensores…). La aplicación que hace las veces de llave permitirá a los huéspedes hacer el check-out sin necesidad de pasar por recepción y escoger la habitación en base a sus preferencias a la hora de hacer la reserva.Otro producto que acaba de aterrizar en España es Ring , un timbre inteligente que sustituye al convencional que tenemos en la puerta de casa y aporta muchas más funciones que se pueden gestionar desde el móvil. Este producto incorpora una cámara y sensor de movimiento, de manera que, al estar conectado al WiFi de la casa, cada vez que alguien llama, podemos ver en la pantalla de quién se trata. La aplicación permite, además, comunicarse mediante la voz con quien está llamando, algo que puede resultar interesante si estamos esperando algún paquete o envío. El dispositivo, por otro lado, eleva la seguridad de la casa al grabar todos los movimientos que tienen lugar en la puerta principal (incluso en la oscuridad).Como ya explicamos en otro artículo , otra de las funciones que no todo el mundo conoce es que con el móvil y siendo cliente de los principales bancos, se puede retirar dinero del cajero sin necesidad de llevar la tarjeta encima. Cada entidad cuenta con su propia aplicación y el funcionamiento suele ser similar en todas las situaciones: se envía un código de seguridad mediante mensaje al móvil (o a la aplicación específica) que es validado en el cajero y se retira el importe. Se trata de un procedimiento más lento que la retirada de efectivo mediante la tarjeta pero nos permite disponer de dinero sin necesidad de llevar la cartera encima.Se trata, posiblemente, de una de las primeras aplicaciones de la domótica en los hogares: poder encender las luces o la calefacción a distancia y desde el móvil es realmente útil en determinadas situaciones. ¿Por qué puede ser interesante automatizar los encendidos de la luz? En primer lugar, por una cuestión de seguridad al dar la sensación de presencia aunque no haya nadie, y en segundo, por puro confort: se pueden establecer reglas mediante las cuales las luces se enciendan solas tan pronto como nos aproximemos al domicilio o al contrario, apagarse al abandonarlo.Son varios los fabricantes de bombillas conectadas como Hue de Philips, o incluso IKEA ha lanzado su propia gama. En lo que respecta a la calefacción, termostatos como el Nest Tado , permiten controlar la temperatura de casa a distancia y sin grandes quebraderos de cabeza; los fabricantes de estos productos cuentan con estudios que demuestran importantes ahorros energéticos usando este tipo de dispositivos.