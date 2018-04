El Madrid, tan fuertes que sería normal que sean campeones otra vez

"Todo el mundo piensa que hemos ganado y es lo que nosotros no debemos de pensar. Ni siquiera tenemos que pensar que estamos en semifinales. Todo el mundo va a intentar decir que estamos en semifinales y que vamos a ganar la Champions, pero sufriremos mucho el miércoles. Nos jugamos toda la temporada en estos partidos que hay de ahora en adelante”.



"Primero hay que eliminar a un hueso duro como es la Juve y después ya veremos. ¿Por qué no una final? Nunca se ha dado y sería muy bonita jugarla", contestó sobre un posible clásico en Kiev".

Diego Pablo Simeone ha visitado el Santiago Bernabéu en once ocasiones desde que asumió el cargo de entrenador del Atlético de Madrid en diciembre de 2011. La estadística muestra un cambio radical en la tendencia de resultados en los derbis desde su llegada, más aún en Chamartín. Cuatro derrotas, cuatro empates y tres victorias en un estadio en el que los rojiblancos estuvieron 14 años sin ganar, desde octubre de 1999 hasta el mismo mes de 2013.La racha la rompió Simeone, que incluso se permitió el lujo de ganarle en la cara y en su casa una Copa del Rey y que puede presumir de llevar más de cinco años sin salir derrotado en liga de la Castellana. Pero si se habla de Europa, la historia es otro cantar: dos visitas, dos derrotas, ningún gol a favor y cuatro en cuatro en contra.Los piropos y el cartel de favorito puesto por su colega no le sentaron bien a Zidane, empeñado en restar responsabilidad y protagonismo a los suyos. "No me gusta nada y no quiero escuchar nada. Tenemos que pensar en el partido del miércoles, es un partido de vuelta y nada más. Hay que pensar solo en eso. El resto no me interesa. Ni lo que pasó ni el futuro. Solo el miércoles. El comentario de algunos… Nada", espetó el francés, que intenta aislar a sus muchachos de todos los comentarios que les sitúan en cabeza en Europa.Su discurso parece tenerlo interiorizado su plantilla. O al menos su capitán, Sergio Ramos, que desfiló por la zona de prensa acompañado de dos de sus hijos. El camero, con la espina de esa falta que le sacó Oblak en el último minuto, repitió las palabras de su entrenador respecto a las palabras de Simeone. "Es verdad que después de tener 12 Copas de Europa los ojos te brillen de otra manera, pero el favoritismo hay que dejarlo a un margen", aseguró Ramos."A nadie le gusta que le pongan el cartel de favorito y menos al Madrid. Hemos demostrado durante muchos años que este equipo no se ha cansado nunca de ganar y nunca ha sacado pecho. Vamos a seguir haciendo lo mismo, con la misma humildad en esa dinámica de trabajo que es lo que nos ha llevado al éxito", amplió el camero, que valoró una posible final entre Madrid y Barcelona.El dictado lo siguieron también sus chicos cuando tocó hablar del posible pasillo en el Camp Nou. Tanto el propio Ramos como Lucas se escudaron en las palabras de Zidane en la previa del derbi para esquivar el tema. "Donde manda patrón no manda marinero. Si el míster ha dicho eso, que no hay pasillo, hay que respetarlo. Ellos tampoco nos hicieron pasillo después del Mundialito, pero mientras exista respeto entre los dos equipos...Se está magnificando un poco todo lo de los pasillos y no hay que darle más importancia. No creo que al Barcelona le importe mucho que no lo hagamos", dijo el capitán, que bromeó ante la insistencia. "Estaís muy pesaditos con el pasillo, ¿eh?...A nosotros nos da igual, pero si el mister ha dicho que no, no les déis más vueltas: no va a haber pasillo. Eso no quiere decir que no les respetemos". Lo mismo que el central expuso el extremo gallego. "osotros estamos a muerte con el míster y haremos lo que él diga".