Mujer de 25 años aparece sin vida luego de ir a un baile de reguetón

La madrugada del domingo, una mujer de apenas 25 años de edad fue asesinada en las inmediaciones de la delegación Magdalena Contreras.



Según las primeras versiones de la policía, la joven salió de una fiesta de reguetón con dos personas del sexo masculino, más tarde fue encontrada con una herida de bala en la cabeza sin que se tengan pistas de los agresores; durante estos cuatro meses del año, 10 mujeres han sido asesinadas de manera violenta.



De estos casos, la Procuraduría capitalina aplicó en siete expedientes los protocolos de feminicidio, al determinar, de acuerdo a las investigaciones y los peritajes, que hubo violencia de género en los crímenes.



En el caso más reciente, la víctima fue encontrada en un baldío del cruce de las calles Ermitaño y Esperanza de la colonia El Ermitaño en el perímetro de la delegación Magdalena Contreras.



El peritaje inicial reveló que la víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, al parecer ocasionado por un sujeto que se dio a la fuga y con quien aparentemente salió de la fiesta.



La mujer quedó tendida sobre la calle y aunque fue auxiliada por vecinos y algunos asistentes al baile que se percataron del hecho, nada pudieron hacer por ella, pues cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja a brindarle los primeros auxilios, estos sólo corroboraron el deceso.



La víctima quien permanece en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), fue identificada por sus familiares, quienes detallaron que era una joven trabajadora y estudiante que no tenía problemas con nadie, por lo que exigieron a las autoridades la resolución del crimen. En este sentido, las primeras indagatorias apuntan como sospechoso del crimen a una presunta pareja sentimental de la mujer de 25 años.

Según algunos allegados a la joven, al parecer recientementeSu ex novio al enterarse de eso,; horas más tarde la mujer estaba muerta.Sin embargo, la dependencia investigadora dijo que mantiene todas las líneas de investigación abiertas, de entre las que destacan un posible robo, pues al momento de encontrarla no tenía sus pertenencias.En el lugar del crimen se pudo recabar poca información de él o los agresores, pues una vez que se dieron cuenta del homicidio, los asistentes al evento, gradualmente se fueron retirando del lugar para no dar su versión de los hechos a las autoridades, lo que levantó sospechas en los agentes investigadores.Al lugar, llegaron varias patrullas del sector San Jerónimo, quienes acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos; más tarde peritos de la Procuraduría capitalina llevaron a cabo las primeras investigaciones y el levantamiento del cuerpo queal anfiteatro de la coordinación territorial Mac 1, donde continuarán las investigaciones que puedan dar con el responsable y el móvil del homicidio.Por delitos similares a este, donde las mujeres —principalmente en delegaciones del sur de la Ciudad— son atacadas y asesinadas, organizaciones civiles e incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) han urgido al gobierno de la ciudad implementar la alerta de género.