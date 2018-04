Mujeres se suman a huelga de hambre contra calle San Pedro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alrededor de las 10:47 horas de este lunes 9 de abril, cuatro mujeres se sumaron a la huelga de hambre que comenzó el exalcalde Miguel López Hernández desde el pasado 2 de abril, la cual ya cumplió más de 168 horas; las manifestantes hicieron un llamado a Derechos Humanos para intervenir en el caso.Georgina Puebla, Lizeth Vargas, Virginia Jiménez y Magali López son las mujeres que decidieron unirse a la protesta por la defensa de un tercio de terreno del Centro de Salud de Tlaxcoapan; anunciaron que, por el momento, el ayuno será de 24 horas.Durante su intervención, recalcaron la importancia de despertar la conciencia social para defender un predio que hace años fue destinado al cuidado de la salud y que hoy se pretende usar como vía de acceso en beneficio de la empresa harinera Munsa.Virginia Jiménez señaló que este martes también se sumarán hombres que realizarán ayuno de 24 horas; mencionó que personas de otros municipios igualmente han respaldado la protesta, por lo que exhortó a la población a acudir al plantón en la medida de sus posibilidades, una hora, unos minutos, el tiempo que sea necesario, dijo.Georgina Puebla enfatizó que no se debe permitir que se atente contra los derechos humanos de los pobladores de Tlaxcoapan para beneficio de un particular; además, recordó la minuta del 1 de marzo, en la que se informó el cambio de trazo de la calle San Pedro, una vez que Ángel Cruz ratificara la donación de su terreno, lo que ocurrió el pasado 14 de marzo.El exmandatario municipal recalcó que este no es un movimiento político, es una demanda ciudadana legítima y pidió que los candidatos de la región hagan un posicionamiento sobre si están de acuerdo en que se quite el terreno del Centro de Salud y un predio adquirido durante su administración para uso y disfrute de un particular.Posterior al inicio de la incorporación de las mujeres a la huelga de hambre, se hizo una llamada a la visitaduría regional de Derechos Humanos para emitir su queja y solicitar intervención, la llamada fue atendida por la encargada del despacho, Maribel Olguín.