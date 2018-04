Regidora acusa a panista por participar en actos violentos en Tlaxcoapan

Hace unos días, el Comité Directivo municipal del PAN en Tlaxcoapan emitió un comunicado en el que acusa a personas que se oponen al progreso del municipio y que incitan a la población a alterar la paz para beneficio de ellos mismos; en respuesta, la regidora Lizeth Vargas Juárez, señaló que el presidente de dicho Comité participó en los actos violentos del pasado 19 de febrero.



La edil mostró una impresión en donde se ve a César San Nicolás, presidente del Comité municipal de Acción Nacional (PAN) en Tlaxcoapan, durante el enfrentamiento del 19 de febrero entre pobladores y diversos funcionarios de la administración municipal.



Lo anterior, lo hizo frente a quienes estuvieron presentes en el plantón que lidera el exalcalde Miguel López Hernández, al cual, ella y otras tres mujeres se sumaron esta mañana.



Una ciudadana que estuvo presente leyó el comunicado que el Comité municipal compartió en sus redes sociales; en el documento respaldan al gobierno municipal panista que encabeza Jovani Miguel León Cruz y se lamentan por que existan personas interesadas en alterar la paz con actos que presuntamente son para beneficio de todos pero que solo enmascaran interés personales.





Aunque el comunicado no especifica quiénes son esas personas, menciona que ya estuvieron al frente del municipio y, si en su momento no lograron nada, ahora no deben intentar alterar el desarrollo que presuntamente promueve el gobierno municipal.



Cabe recordar que tanto López Hernández como sus acompañantes han reiterado que no están en contra del desarrollo ni del gobierno estatal ni municipal, sino que solo defienden una demanda ciudadana legítima: el cambio de trazo de la calle San Pedro.