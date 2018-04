Se solidariza Diocésis de Irapuato con ‘paisanos’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante el envío de tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México, el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz se sumó a la defensa de los migrantes que atraviesan el país.Díaz Díaz compartió un comunicado que emitieron los Obispos mexicano, en el que como Iglesia, exigen una renovada regulación por parte de ambas naciones.“No toda norma ni toda decisión política o militar, por el mero hecho de promulgarse o definirse, es justa y conforme a los derechos humanos”, se lee en el comunicado.Díaz Díaz señaló que el dolor de los migrantes es el de los Obispos, sumado a que los gobiernos tanto pasados como actuales, tienen una gran responsabilidad, pues no se han creado las condiciones de supervivencia para las familias.Destacó que la migración no puede ser justificación para promover un antagonismo entre pueblos, ya que las acciones recientes no son conformes a la dignidad humana.“Es el reto que ahorita, a quienes vamos a elegir, vean por crear condiciones dignas a las personas, de trabajo, de escuela, de salud, de todo, porque por eso se van los migrantes”, dijo.Enfatizó que edificar barreras siempre será un crimen que violenta a los migrantes, que son seres humanos vulnerables, de ahí la defensa que hace la Iglesia a nivel internacional.“Nuestra zona no debe ser considerada zona de guerra como a veces le dice el Presidente de Estados Unidos, al contrario, esta zona está llamada a ser ejemplo de vinculación y co-responsabilidad”, puntualizó.