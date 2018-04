¡Reforma Política Ya!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Son muchos los temas que urgen en materia de legislación en el Estado.Tratar de cambiar sólo algunos ellos de poco serviría. Para poder observar un avance significativo hace falta una reforma política integral, que permita aceitar por completo el ejercicio político que tanto necesitamos.Temas como combate a la corrupción y transparencia gubernamental; empoderamiento de la sociedad civil organizada; inversiones inteligentes de los recursos públicos; mejoramiento de esquemas de participación ciudadana en temas de democracia; desaparición del método actual de elección de diputados -tanto de mayoría relativa como plurinominales-, para dar paso a las listas como en algunos países europeos; Implementar la segunda vuelta electoral; establecimiento de mecanismos más justos para fomentar las candidaturas ciudadanas independientes; regular desde la Ley la vida interna y los procesos democráticos -incluyendo lo mínimo que deben cumplir los candidatos que postulen- de todos los Partidos Políticos; La clara y puntual división de los poderes en el Estado a efecto de quitar al Gobernador particularmente, injerencia en decisiones de los otros Poderes; austeridad en las instancias gubernamentales, entre otros, resultan fundamentales para un ejercicio de gobernabilidad eficiente y eficaz.Si todos nos damos cuenta de la necesidad de trabajar en estos rubros, ¿por qué no se ha hecho? Pues como todo, porqué reformas en estos temas afectan los cotos de poder de mucha gente. Significa poner contras las cuerdas a los políticos inescrupulosos y chambistas y por el contrario privilegiar a los Estadistas.Joseph de Maistre decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo me niego a aceptar eso. Tenemos el gobierno que nuestra democracia nos alcanza para tener. Es decir, nuestro gobierno es el reflejo de la calidad de nuestra democracia.Es hora de tener un Congreso que se comporte a la altura de nuestras necesidades y que se ponga a trabajar en un tema trascendental como éste.Muchos de los problemas más grandes que tenemos hoy en día -incluyendo gran parte de la inseguridad- tienen su génesis en la corrupción. ¿Cómo combatirla? Quitando desde la Ley la discrecionalidad a los gobernantes en el ejercicio de los recursos, propiciando el empoderamiento de la sociedad civil organizada mediante su participación en la toma de decisiones, supervisión del ejercicio y fiscalización de los recursos.¿Cómo es posible que en todo el Estado sólo funcionen (¿?) 2 Observatorios Ciudadanos. Sólo León e Irapuato funcionan, pero ninguno de ellos tiene coercitividad en sus resoluciones, por lo que eso y nada es prácticamente lo mismo.Es necesario establecer desde la Ley la obligatoriedad de parte de los municipios de contar con estos instrumentos ciudadanos y además, dotados de la suficiente fuerza que legitime su actuar.Adicional, sería muy importante tener un Observatorio Ciudadano Legislativo. Actualmente sólo Jalisco tiene uno así y califican el actuar del Congreso de manera general en cuanto a transparencia, eficiencia, valoración pública etc., pero además califican el actuar de cada legislador en varios rubros tales como calidad e impacto de sus iniciativas, asistencias, costo económico de su ejercicio legislativo, productividad, etc. En Jalisco lo hace el ITESO. ¿Por qué en Guanajuato no podemos invitar a participar de igual forma a Instituciones educativas para que evalúen el desempeño? Me parece un ejercicio por demás sano y enriquecedor.De esa forma podemos sentar las bases del empoderamiento de la comunidad como una alternativa a la discrecionalidad y por consiguiente, crear un elemento robusto en el combate a la corrupción.Después me referiré a temas tan importantes para la reforma política integral como la democracia y la participación de la sociedad dentro de sus expresiones.