Marchan en apoyo a médico

Médicos de esta localidad y de la región marchan en solidaridad para apoyar a un médico acusado de homicidio en Oaxaca.En esta marcha pacífica los médicos apoyan que se despenalice ese precepto de negligencia médica, porque no son asesinos.Portando cada uno de los participantes diversas leyendas, iniciaron su marcha en el parque Morelos de esta demarcación para concluir en la plaza principal.Los médicos asistieron a la marcha con sus batas de trabajo de color blanco, y playera en rojo tal como fueron convocados.Algunos médicos no dieron opiniones, solo externaron su descontento por ese estigma que argumentan no existe y que se dan casos a los que responsabilizan sin conocer la realidad médica.A decir de los organizadores, a esta marcha se unieron galenos de varias ciudades en solidaridad con el doctor Luis el que dijeron tiene 3 días preso acusado de homicidio con dolo.Cabe señalar que los médicos y profesionales del sector Salud salieron a las calles a protestar, luego de que la Fiscalía de Oaxaca acusara de homicidio doloso al doctor Luis M., tras la muerte de un niño de tres años por presunta negligencia médica.