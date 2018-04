Las joyas que dejaron ir

2018-04-09 09:34:38 | LUIS GERARDO LUGO

Es preciso que el León pula a estos diamantes en bruto, siendo aún jóvenes para después no lamentarnos hablando de joyas que se dejaron ir.

Si el Club León no quiere gastar en vano, la encomienda para el próximo torneo será fichar a refuerzos que en verdad valgan la pena. Foto: Especial.



Duele y coraje da que los verdugos del León no sólo sean las apatías tácticas e individuales del propio equipo, sino también jugadores que fueron desechados por malas decisiones de los domadores de La Fiera.

Por un lado me dio gusto que un futbolista nacido en esta ciudad esté consolidado como titular en un equipo de Primera, pero al verlo en defensa de otro escudo la envidia me corroyó las entrañas.

Sin discusión Aldo Rocha dio un partidazo con un Morelia que vino a verle la cara a los Verdes. Desde la salida de Aldo provocada por Javier Torrente, el León se ha quemado las pestañas por encontrar un segundo contención que complemente a Alex Mejía o bien, supla al Capo en situaciones de castigo o lesión, como ahora.

En esa posición ha jugado Iván Rodríguez y varios jugadores que han sido habilitados para salir del problema como los defensas Novaretti y Cornejo.

Ante el León, Rocha robó el balón en 22 ocasiones, participó en 68 jugadas tocando la esférica y no es que haya dado el partido de su vida al enfrentar al club que le hizo el feo, el leonés se ha afianzado con Monarcas en este campeonato sumando ya 11 juegos como titular en 14 fechas.

Pero no sólo hablemos de Aldo como un valor que se envió a otro club, este torneo también para Leonel López ha sido satisfactorio siendo parte de los preferidos de Cristante en el superlíder Toluca.

Este torneo ha sido bueno para Aldo y Leonel

Las causas por las que Leo fue sacado del León tanto él como el Chavo Díaz las saben bien, pero al ver los 10 juegos con Toluca como titular, uno puede pensar que sus problemas los pudieran haber solucionado de otra forma.

Siguiendo el mismo tenor, me llamó la atención el gran festejo del portero Sebastián Sosa en el tercer gol del Morelia, lo hizo como si hubiera ganado el título. ¿Algún mensaje del charrúa para el Grupo Pachuca? Tal vez.

Sosa llegó a los Tuzos para el Apertura 2015 sin minutos sumados, luego pasó un torneo a Mineros en el Ascenso para después arribar al Morelia. Ya lo quisiéramos para el León con la merma que se tiene hoy en la portería.

Otro Aldo que también aquí vio una pared es Magaña, codiciado en Costa Rica por varios equipos tras una buena temporada anotando goles y ahora con Celaya en el Ascenso.

Si el Club León no quiere gastar en vano, la encomienda para el próximo torneo será fichar a refuerzos que en verdad valgan la pena y una decisión firme e institucional para preparar, debutar y dar continuidad a los jóvenes esmeraldas, sea quien sea el técnico en el cubil y las intenciones personales del mismo.

Además de Claudio González, Cristian Torres, Díaz Price e Iván Rodríguez, hay futuro en las básicas con Luis Franco, José Hernández, Jorge Durán, Carlos Guerrero y más atrás con Memo Bello, Johan Delgado y Saúl Zamora, entre otros.

Es preciso que el León pula a estos diamantes en bruto, les ofrezca paciencia y a la vez responsabilidades en canchas de Primera siendo aún jóvenes para después no lamentarnos hablando de joyas que se dejaron ir.