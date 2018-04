TERNAS PENDIENTES

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobernador Márquez tiene pendientes con el Congreso del Estado. Falta que envíe dos ternas: una para nombrar un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y otra para consejero del IACIP.En el Instituto de Acceso a la Información Pública sólo está la presidenta Ángeles Ducoing y la consejera que asumió en diciembre, Ángela Lorena Vela, pero desde 2016 dejaron una silla sin ocupar.En el despacho del secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, las señales son que en el periodo de sesiones -que acaba el 30 de junio- se enviarán las dos ternas para que el Congreso elija.Del 5 al 11 de abril es el plazo para que los partidos registren su lista de candidatos a diputados locales plurinominales. Todos tienen sus nombres definidos, a excepción de Morena que no ha dicho nada. Seguro le deben estar pensando muy bien para no llevarse la sorpresa de hace tres años donde en la tómbola salió David Landeros, quien terminó como independiente, y peor que eso, de muy triste paso.La lista del PAN está encabezada por líderes de la comunidad migrante que presionaron al partido desde mediados del año pasado para que les abrieran espacios de participación. El uno es don Ángel Calderón, originario de Yuriria y activista migrante en el estado de California, y dos Dolores Aviña. En la historia electoral reciente las aplastantes victorias azules han hecho que no coloquen a ningún ‘pluri’.Un grupo de liderazgos migrantes afines al blanquiazul están por la creación de la Secretaría de Asuntos Migratorios e Internacionales, que ya le han planteado al candidato Diego Sinhué. El abogado leonés Omar Silva empuja el tema y no oculta tampoco su deseo de poder encabezar el proyecto. Los paisanos en Estados Unidos superan el millón de personas, así que vaya que hay mucho por hacer.En el PRI comprobamos nuevamente que nada cambia. La lista ‘pluri’ la encabezan Pepe Huerta Aboytes, secretario de Organización del Comité Estatal; la penjamense Celeste Gómez Fragoso y el líder de la CTM en Guanajuato desde hace 19 años, Hugo Varela Flores, tres priístas muy vistos ya.En el Partido Verde los primeros tres nombres son: Israel Cabrera, Vanessa Sánchez y Adán Velázquez. El primero es Odontólogo con Maestría en Medio Ambiente, ya fue Director de Ecología y de Salud en el Municipio de Guanajuato, también Regidor, y recientemente Delegado de Semarnat en Guanajuato.Vanessa Sánchez es abogada de profesión, asesora del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado. También representante del Partido ante el Consejo General del IEEG desde el 2012. Y Adán Velázquez, abogado y contador, excandidato a la Alcaldía de Salvatierra y exdirigente local de partido.En Movimiento Ciudadano, que se ha acostumbrado a un espacio pluri que hoy tiene el doctor Eduardo Ramírez Granja, la lista la encabeza quien hace tres años peleó literalmente por esa posición, el exalcalde de Apaseo el Alto, Jaime Hernández Centeno. La duda es si les alcance el 3% de votación.En MC Guanajuato hay refuerzos en el mando operativo. Desde el viernes el leonés Rodrigo González Zaragoza fue nombrado como Delegado Nacional en Guanajuato, se supone que el jefe estatal sigue siendo Ariel Rodríguez pero ya ve usted que en las negociaciones de la coalición con el PAN y el PRD amarró la candidatura a la diputación federal por el distrito 1 con cabecera en San Luis de la Paz.MC resultó el más golpeado con el rechazo de registros de planillas a los ayuntamientos, el IEEG ‘le dio palo’ en 13 municipios. Le siguió la coalición Morena-PES-PT con seis y el PRD tres reveces. Partidos como el PAN, PRI y el Verde Ecologista no tuvieron mayores contratiempos para cumplir.En suspenso, es decir pendientes del registro hasta cumplir requisitos, MC tiene otros seis municipios, Nueva Alianza uno y Juntos Haremos Historia doce, entre ellos está León con Ernesto Oviedo. Pero además también MC, PRD y Morena-PES-PT, deben hacer múltiples ajustes para cumplir con la paridad, porque con los rechazados pues ya se les movieron todos sus bloques. Están metidos en líos.Si alguien ha visto a la candidata de Nueva Alianza a la gubernatura, Bertha Solórzano, líder de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que nos avise. Se supo que arrancó campaña en su natal Jaral del Progreso, pero no ha convocado a prensa a ningún acto. En riesgo está el registro del partido que requiere el 3% para mantener sus prerrogativas y su ‘pluri’ local.La candidata al Senado de la coalición “Por Guanajuato al Frente”, Alejandra Wera Reynoso Sánchez, aseguró que para transformar a México se debe cambiar al poder ejecutivo y voltear a ver al legislativo. En San Felipe, un municipio con alta densidad migratoria, tuvo una “plática entre amigos” con estudiantes del Conalep, Itesi, Cbtis 148 y la Universidad del Centro de México, acompañada de Erandi Bermúdez y de Juan Carlos Romero Hicks candidatos al Senado y a la Diputación por el Distrito 4 respectivamente.