Corredor Industrial

Ánimo que ya es lunes, hoy comenzamos con información relacionada a Mazda Salamanca, la factoría que genera empleo para 6 mil personas tendrá una pausa en su producción a partir de hoy.Pero no piense usted mal, simplemente se tratará de una semana que será utilizada para dar mantenimiento a maquinaria, contemplado ya en su plan de fabricación al comienzo del año, mismo que no afectará en ningún momento a sus prpyectos, que dicho sea de paso son bastantes ambiciosos para la compañía nipona.Al comienzo de 2018 anunciaron su llegada a las 700 mil unidades en su planta guanajuatense, su número meta es alcanzar cerca de 200 mil y así conseguir una producción acumulada de casi 900 mil unidades de la compañía que al instalarse en Salamanca invirtió 770 millones de dólares y proyectaba crear 4 mil 600 empleos.En la actualidad, ya ha superado esta cifra con un equipo de colaboradores que en un 90% de los casos fabrica autos para el extranjero, 33 países son parte de los destinos a los que llegan los Mazda2 y Mazda3 en su versión Sedan y Hatchback, además, hay que recordar que en la misma planta se produce el Yaris-R para Toyota.Continuando con Mazda y agradeciendo la colaboración de su información, le pedimos que no se sorprenda si en los siguientes meses en la armadora anuncian la integración de un modelo más a producir en Guanajuato.El tema es una posibilidad que se analiza al interior, sin embargo, hasta ahora no existe una decisión total al respecto.Cambiando de tema, en cuanto a la renegociación del TLCAN, en Mazda por ahora no hay impacto negativo y los planes permanecen intactos, entre ellos el de cumplir su objetivo de producción trazado al comienzo del año.Por otro lado, nos aseguran que no hay planes de los directivos de la firma procedente de Hiroshima en 1920 de hacer una expansión de su planta en el Estado, pues su objetivo está trazado en aprovechar la máxima producción de su planta que es de 250 mil unidades anuales.Son 48 proveedores entre asentados o procedentes de Guanajuato los que se han sumado a la manufactura de sus autos, y las puertas están abiertas para integrar a más PyMes a su cadena de valor.“Mazda está abierta a trabajar con nuevos proveedores en todos los rubros. Seguimos intentando contactar a nuevos proveedores y evaluando nuevas oportunidades, estableciendo una relación de negocio con aquellos que cumplan nuestros requerimientos en cuanto a calidad, costo, tiempo de entrega y potencial en desarrollo”.La Concamin Bajío que se mantiene al frente del empresario Ricardo Alaniz Posada, a modo de reconocimiento compartió en sus sitios oficiales en internet una imagen en donde destaca la presencia de 4 leoneses en las grandes ligas de organismos empresariales.El primer caso que destaca es el de Jesús Jonathan González Muñoz, presidente de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras;el segundo caso es el de Gerardo Ibarra Aranda, ahora además de su labor en Explora, es presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología; los siguientes dos casos, ya ambos consignados en este espacio, es el de Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga; y Luis Gerardo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industrial del Calzado.Para terminar, le compartimos que la industria del calzado y agroalimentos son los sectores que tienen más oportunidad de hacer una exitosa presencia en el mercado asiático, esto de acuerdo al Cónsul de Japón en León, Osamu Houkida.La clave para conquistar estos mercados además de los obligados de ofrecer un producto de calidad, ser profesional en tiempos y entrega y contar con un costo competitivo, en el caso del mercado japonés es necesario hacer presencia constante y tener paciencia, mucha paciencia para primero buscar un vínculo de confianza que le permita al consumidor nipón asegurarse de que su compra será productiva.Un ejemplo de buen trabajo es el de Calzado Gösh, que con disciplina, constancia y precisamente amplia paciencia, es que lograron luego de participar en World Fashion Tokio, vender sus primeros pares a japoneses, y ahora son más de 9 años presentes en ese mercado y hasta perfil de Facebook en japonés tienen.