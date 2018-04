Impotencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuarenta costureras trabajan en una pequeña población en un municipio de mediano tamaño. Amas de casa en su mayoría, encontraron empleo gracias al empeño de un fabricante. Ante la oportunidad que da el crecimiento de su industria, el empresario vio que sería bueno llevar una parte de su proceso al lugar donde viven muchas familias sin empleo formal.Capacitó a las costureras durante meses, luego acomodó la producción a la necesidad de las familias con horarios flexibles para que las mamás lleven y recojan a sus niños a la escuela. Estableció semana laboral de cinco días. Las nuevas costureras ganan hasta mil 500 pesos a la semana sin pagar transporte, sin despegarse de su comunidad.Todo iba bien hasta que aparecieron los bandoleros. Un día, jóvenes violentos llegaron con pistola y las asaltaron. Despojaron a las mujeres: les quitaron los teléfonos celulares, los pequeños arreglos que adornaban sus cuerpos y el dinero.Los asaltantes usaban un auto bien identificable y sin placas. El temor invadió la pequeña planta de producción. Los supervisores pidieron su cambio y algunas empleadas dejaron de ir.El fabricante pidió ayuda al presidente del municipio que apenas tiene recursos para medio cuidarse a sí mismo. El municipio va de tragedia en tragedia.¿Cuál sería la solución? Enviar una patrulla para que estuviera al pendiente o poner guardias de seguridad tal vez. El problema es que el poder de los empistolados puede incluso amedrentar a los guardias contratados o a los propios policías del municipio.Lo peor llegó cuando a las pocas semanas los maleantes regresaron por el “pago de piso” o seguirían asaltando.El proyecto es tan noble que al industrial le dijeron que valía la pena exponer el caso a nivel nacional. La empresa se distingue ya por ser (ESR) “Socialmente Responsable”. Para él sería más sencillo quitarse el problema y cerrar su centro de producción y no arriesgar a sus supervisores. Una tragedia para las mujeres y su poblado.La tragedia que vive Guanajuato en la seguridad pública contrasta con el empuje y prosperidad de su industria. Mientras las oportunidades crecen, aumenta la impunidad. Resulta insufrible la impotencia de no tener a quien acudir cuando roban, agreden o dañan a nuestros colaboradores. Roban sus vehículos, celulares, carteras y adornos sin que haya la esperanza de justicia. Las denuncias son inútiles.Escuché en la voz del empresario el coraje y la frustración de que se pierda un centro de producción y el esfuerzo de muchos meses cuando maduraba el proyecto por la amenaza del cobro de piso. La historia se repite: ‘cholos’ con un auto sin placas, armados y fáciles de identificar, transitan como cuatreros. Lastiman a mujeres y familias pobres que al fin tienen una oportunidad de obtener recursos y un horizonte de dignidad que da el trabajo y la seguridad social para sus familias.Si la amenaza persiste, la pequeña planta cerrará. El empresario sentirá frustración y un desconcierto que no se había vivido en nuestra tierra desde que tenemos uso de razón. Peor aún, las mujeres volverán a sus casas con la desilusión y la humillación de que alguien les robó su dignidad y su derecho al trabajo.