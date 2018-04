Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Brinca feliz y gozosa día a día, era parte de mi rutina deportiva. Brincaba cruzando las piernas, con un pie, con el otro o con las dos piernas, en cada ocasión, iba inventando una nueva modalidad, hasta mi cuerpo participaba, brincaba con ritmo y armonía; bueno, era feliz en mi desempeño con la reata.La última vez que brinqué la reata fue en el club deportivo cuando, entre risa y risa y muchas carcajadas, oi cómo algo tronó en mi pierna izquierda.Lo entendí como un desgarre y empecé a ponerme lienzos calientes, hielo, masajes, una pomadita de esto y de aquello; también hice reposo y estiramientos.Pasaron cerca de seis meses y cuando ya no podía ni caminar, fui al ortopedista el que, después de una gran cantidad de estudios, me confirmó la necesidad de operación.Obviamente nunca más volveré a brincar la reata; realmente, esto me tiene consternada y entrando en mí, me doy cuenta de que gozaba tanto mi reata porque me remontaba a la edad de ocho años cuando, siendo yo una niña, la niña de papá, él, atacado de risa, me pedía que brincara mi reata y a la vez me cantaba y marcaba el ritmo con sus manos. Aún escucho sus carcajadas... ¡bravo, Mary!, me decía.Ahora estoy en rehabilitación con Raymundo y ahí me he topado con diferentes experiencias.Las camas de rehabilitación están divididas por una cortina de tela; esto nos permite oír como los vecinos hacen sus ejercicios y es común oír, a voz bajita, como cuentan uno, dos, tres, o como arrastran la voz en el conteo... “unoooo, doooss, treeees”, también oigo cómo el dolor los aqueja: “Ay, ay, uno... ay, ay.. dos”, y van haciendo pausas para volver a continuar.A otra vecina la oigo protestar: “¿cuánto me falta?, ya tengo en esto desde abril”, y a otros les veo la expresión de dolor en el rostro.Así, entre miedo, dolor y desesperación y riéndonos unos de otros, vamos haciendo menos pesada la carga.Contribuyen mucho las terapeutas jóvenes las que poseen gran sentido humano; Alejandra, Eva, Anahí y Ana, nunca han demostrado impaciencia ni las hemos visto de malas. Todas son como una misma, todas buscan el mismo fin; ayudar y entender al doliente.Todo va funcionando bien gracias también al profe Raymundo quien tiene un gran compromiso con sus pacientes; todo el día está al pendiente de cada uno de nosotros; no sé cómo le hace y ni me lo puedo magiar, pero según yo no se da cuenta de que ya me salté un ejercicio y solito viene y me lo recuerda. Siempre me cacha.Ahí conocí a Alejandra, mamá de Mauricio, un niño de nueve años quien se fracturó su bracito izquierdo al caer de una bicicleta. Mauricio lleva tres meses en rehabilitación diaria. Tres meses que su joven y guapa mamá está sentada en la recepción esperando la salida de su retoño.Ahí, día a día, por dos horas diarias, con una gran sonrisa en los labios y un brillo de luz en sus ojos, Alejandra espera a su hijo.En una ocasión me tocó oír y ver como esta mamá hablaba con su retoño herido: “Mauricio, ¡no puedes dejarte caer!, ¡no, hijo!, ¿qué no estoy yo aquí cerca de ti?. Si vences tu desesperación, mi niño, te aseguro que cuando seas grande, cuando seas todo un hombre, todo lo vencerás”. Y así Mauricio, con su manita torpe, se limpió las lágrimas.También veo ahí a dos señoras maduras y muy guapas, Ofelia y Elsa, quienes ahí se conocieron y sin protestar, día a día, por espacio de dos horas, están ahí sentadas esperando por la salida de sus amados compañeros.Soy testigo de cómo el dolor, el miedo y la desesperación nos ha llevado a hermanarnos con Pablo, Arcelia, Don Bayo, Mauricio y, la salsa de todos los moles, Lalo Bujaidar, quien le pone el sazón a la tarde.Bueno, en ocasiones en que estoy solita haciendo mi rutina, las lágrimas salen de mis ojos, me da tristeza no volver a gozar algo que me hacia tan feliz, la reata.Psic. Maritza Nasser7 12 34 61