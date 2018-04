Vacaciones mode

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta Semana Santa he intentado evitar meterme en las redes sociales por el simple hecho, casi sin importancia, de que moría de envidia de todos aquellos que subían sus fotos vacacionales. Mi evasión hacia la actualidad de mis coetáneos no era más que por la simple y casi imperceptible diferencia de que yo no las tuve. No señor, no las tuve.No es que sea el fin del mundo, eh. Que no estoy yo aquí para hacer una oda a que el periodismo nunca descansa. Tampoco para recordarles que para que ustedes, presumidos, que subían la foto con las pieles al sol, pudiesen leer unas cuantas líneas sobre los acontecimientos del día, otros como yo, bajo la luz fluorescente de la oficina, esa que te quita la piel morena a base de insistencia, estuviésemos escribiendo como siempre. No, no, no es para que se sientan mal al exponer sin escrúpulos y sin avisos una vida de decoro y descanso. Para nada.Y no, no es que esté amargada, es que evoco aquellos días de no hacer nada y simplemente parecen un recuerdo utópico. Pero esta columna no va para que ustedes lean mis quejas, insisto, aunque si cuento las líneas que he dedicado a este tema podría parecer lo contrario. No, sino para comentarles que no son los lugares o las cantidades de vitamina, llámese D o sus derivados, sino el tiempo que tenía para dedicarlo a mis obsesiones.Obsesiones sanas que llevan muchas hojas juntas y generalmente una tapa blanda. Es decir, un libro. Irónicamente, los últimos libros que he leído en época vacacional han sido tan pesados que llevarlos por la vida ya era un enaltecimiento a la literatura.Pero bueno, espero que todo lector empedernido entienda esa sensación de poder pasar las páginas sin ver los minutos en el reloj. Sin pensar en que estás robándoles horas de sueño al día laboral. Ese disfrutar al dejar correr el tiempo con una bebida a menos de medio metro.Porque hay grandes obras que te piden eso. Que no te dejan ni a sol ni a sombra. Que te absorben y te dejas absorber porque un trabajo tan bueno merece todo eso y mucho más.Lo que me tranquilizaba después de no haber logrado vencer mi curiosidad por saber qué estaban haciendo mis queridísimos amigos ‘wannabe influencers’ era que esas obras que yo leí alguna vez requirieron mucho tiempo robado al descanso, al sueño, al no tengo nada que hacer de esa persona que puso su nombre en la portada.Y me sentí Quijote luchando contra aquellos molinos. Puede que este año y algunos otros más, no tenga tanto tiempo libre, pero los gigantes no se vencen sin ponerse una armadura y eso señoras, hizo que al menos, la luz fluorescente oliera a sol, arena y mar.Un saludo a todos aquellos que están luchando esta batalla desde su escritorio. Porque si cada mesa (escritorio) es un Vietnam, nosotros seguiremos luchando. Y otro para todos aquellos que disfrutaron de unas merecidas vacaciones. En serio, lo digo sin rencor.