Invita a seguir los sueños

“Quiero contarles un poco para inspirarlos, para que se motiven y para que puedan alcanzar sus sueños. Al final de cuentas, esto es para que ustedes también puedan lograr lo que les apasiona”, así inició Memo Aponte su conferencia brindada en Star Con en Poliforum León.El actor de doblaje de Disney compartió con decenas de fans sobre su trayectoria y sus experiencias a lo largo de su vida con el objetivo de lograr ser una fuente de inspiración.En medio de su plática se proyectaban imágenes y videos de cuando inició en el mundo del espectáculo a la edad de 11 años al doblar la voz de Nemo en la película “Buscando a Nemo”.“Hace muchos años mi papá era locutor de radio y gracias a un amigo de él, que hacía doblaje, logré ir al casting, me quedé y de ahí comenzaron muchísimas cosas”.Otra de las facetas de Memo es realizar videos y subirlos a su canal de Youtube donde comparte datos, retos, detrás de cámaras y reseñas entre otro material. “Me encanta el cine, producir y dirigir, es por eso que he hecho todo lo de los blogs, y es una de las razones por la que me metí a estudiar comunicación”,Al finalizar su conferencia, Memo Aponte realizó una firma de autógrafos donde recibió regalos, dibujos y cartas.