Se pone ‘flamenca’ la Catedral Basílica

La música es capaz de embellecerlo todo, y la religión no está exenta de su influencia, así, León de Marco, creó un repertorio clerical para exhibirlo en la Catedral, en conjunto con distintos instrumentos de cuerda, alientos y percusión, además del canto.La misa fue tipo flamenca e incluyó la presencia de la bailaora Andrea Romero. Durante la presentación, el autor e intérprete envió mensajes con carácter religioso de amor al prójimo, paz y amor a Dios.Las naves de Catedral se llenaron de feligreses que no quisieron perderse de la misa flamenca por lo que los se ubicaron inclusive muy cerca del altar, desde donde actuó el músico.El programa consistió en versiones flamencas de los temas “Por tu amor”, “Señor ten piedad”, “Gloria”, “Aleluya”, “Vino y pan”, “Santo”, “Cordero de Dios”, “Comunión” y “Donde las palabras no me son suficiente”, que fueron tocadas en distintos ritmos como tanguillo, bulería, rumba y flamenco.Con duración de una hora y media, las personas salieron de Catedral después de haber disfrutado de la música.