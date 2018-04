Visita León con su arte

“Toda mi vida crecí en un ambiente artístico, en especial el mundo de la pintura, ya que mi madre también fue pintora, es con quien comencé a desarrollar mis habilidades autodidactas”, dijo la artista Gabriela Villarreal en entrevista para am.La pintora regiomontana regresa a León para ofrecer, además de una exhibición y venta de su obra, cursos de pintura.Los días 9, 10 y 11 de abril, en el Hotel Holiday Inn & Suites Plaza Mayor se reunirá con los participantes quienes conocerán las técnicas que emplea para la creación de sus obras de la artista con más de 25 años de trayectoria profesional.Desde niña Gabriela veía cómo su madre, Gabriela Villarreal de Villarreal, tenía la pintura no sólo como hobbie sino como profesión así es que no resultó extraño que siguiera sus pasos.Aunque cuando Gabriela ingresó al CEDIM (Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey) donde cursó la licenciatura en diseño de interiores, aún tomaba la plástica como mero entretenimiento.Durante varios años ejerció su carrera profesional, complementándola con el diseño floral, hasta que un día decidió dejarlas de lado y vivir de su pasión: la pintura.“Diariamente busco mi propia inspiración artística. Dentro de mis pinturas, uno de mis principales objetivos es capturar la luz y el color de la belleza, tal cual se ve a través de los ojos. Las formas, los colores, paisajes abstractos y figuras humanas rodeadas de color están entre mis temas favoritos”, se lee en su página de internet.“El amor y aprecio que tengo por la calidad textual en las pinturas, hace que mis obras sean libres y me permite expresar en el estilo una mezcla de elegancia realista y abstracta. Mis viajes y experiencias de vida personales han formado parte de mis principales inspiraciones diarias al desarrollar mis pinturas”.La artista definió su obra como abstracta y transicional, esto provocado por el cambio entre lo abstracto y figurativo.Al paso de los años Gabriela Villarreal ha participado en ferias y exposiciones en diferentes partes del País, pero también en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.Actualmente realiza obras originales, pero también ofrece creaciones personalizadas de la colección en existencia, además de esculturas y servicio de asesoría de decoración de interiores de hogares o empresas.En estos años Gabriela ha tomado diferentes diplomados en instituciones educativas como en Arte A.C. y la Escuela de Diseño del Tecnológico de Monterrey, pero ella asegura que su técnica se mejora conforme el tiempo y su experiencia.“La técnica se va adquiriendo con la experiencia y se desarrolla a través de los años, lo que he estudiado no lo aplico siempre, uno va haciendo sus propias técnicas”, dijo.Debido al gran interés generado por lo leoneses en sus obras, a través de sus redes sociales, Gabriela tomó la decisión de traer al Bajío su talento el año pasado, tal fue el éxito que decidió replicarlo este 2018.

Al detalle

San Miguel de Allende, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida son otras ciudades en las que ha ofrecido cursos de pintura, exhibición y venta de sus obras.

El cupo para los cursos en León será de 14 lugares, aún queda espacio, para mayores informes a al teléfono (81) 15312150.

El horario del curso será el lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los siguientes días 8:30 de la mañana a 12:30 del día.

En esta ocasión Gabriela tendrá en exhibición y venta 16 piezas de artes, en el horario de 12:30 a 9 de la noche, los tres días.