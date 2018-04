Abandonan el Congreso para ir por otro cargo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A los legisladores locales no les preocupa dejar inconclusa su labor.Los que buscan un nuevo cargo de elección popular ya piensan en solicitar licencia y dejarán al Congreso local y sus decisiones a sus suplentes. Probablemente 18 de ellos, la mitad, solicitarán licencia.Sólo en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 10 harán este trámite antes de que concluya este mes. El grupo ya contempla capacitar a los suplentes para que asuman su función en el momento que sea necesario, informó Juan José ÁlvarezBrunel, el líder de los diputados panistas.En el caso del grupo parlamentario del PRI es probable que tres soliciten licencia, en el PVEM dos diputadas y en el caso del PRD pueden ser sus tres legisladores.dijo.Los diputados panistas que solicitarán licencia el próximo 26 de abril para que se haga efectiva tres días después, serán: Estela Chávez Cerrillo, quien contenderá por la Presidencia Municipal de Jerécuaro; Araceli Medina Sánchez por la Alcaldía de Comonfort; Verónica Orozco Gutiérrez va por la Presidencia Municipal de Jaral del Progreso; Alejandro Navarro por la capital; Elvira Paniagua Rodríguez por Celaya y Sagrario Villegas Grimaldo por San Luis de la Paz.También solicitarán licencia los diputados Jesús Oviedo Herrera y Libia Dennise García Muñoz Ledo, ambos buscan la elección consecutiva en sus distritos. Leticia Villegas Nava es candidata a síndico en la planilla de Héctor López Santillana por la Alcaldía de León y pedirá licencia para participar en la campaña, aunque legalmente no está obligada a hacerlo.El coordinador de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, ya se encuentra de licencia para competir por un distrito federal de León.Aparentemente sólo quedarán en funciones los diputados Juan Carlos Muñoz Márquez, Guillermo Aguirre Fonseca, Alejandro Flores Razo, Juan Carlos Alcántara Montoya, Juan Gabriel Villafaña Covarrubias, Luis Vargas Gutiérrez, Angélica Casillas Martínez y el actual coordinador, Juan José Álvarez Brunel.El diputado Álvarez Brunel aseguró que antes de que surtan efecto las licencias también se trabajará en la reconformación de las comisiones parlamentarias, ya que muchos de los diputados que solicitarán el permiso también presiden algunas de ellas.Libia Dennise García Muñoz Ledo preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Elvira Paniagua Rodríguez la de Hacienda y Fiscalización, Araceli Medina está en la Comisión de Juventud y Deporte, Sagrario Villegas Grimaldo la Comisión de Salud Pública, Leticia Villegas Nava la de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, mientras que Éctor Jaime Ramírez Barba presidía la Comisión de Administración y la Junta de Gobierno y Coordinación Política.“Una de las cosas que tenemos que hacer es reconformar estas comisiones, como sabemos muchas de las presidencias que tiene Acción Nacional van a campaña y lo que queremos ahí es en los perfiles que llegarán estos suplentes también ver dónde es donde van a ser fortalecidas estas comisiones, no hemos definido cómo las van a atender".sostuvo Álvarez Brunel.